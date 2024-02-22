Штрафи та конфіскація майна — за що активно карають податківці у 2024 році

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деяким українським громадянам загрожують великі штрафи та конфіскація майна від Податкової служби у 2024 році. Йдеться про покарання, передбачені для фізосіб-підприємців (ФОП).

Про те, за що можуть покарати та який розмір штрафів, розповіли податкові консультанти.

Штрафні санкції для бізнесу у 2024 році

За словами експерта, найчастіше підприємців карають за невчасно надані звітні декларації чи неналежне ведення первинної документації. Суми покарань залежать від ситуації та можуть коливатися від кількох сотень до десятків тисяч гривень.

Покарання відбуваються в рамках Податкового законодавства, зокрема за:

несвоєчасну сплату коштів;

доходи за незареєстрованими КВЕД;

перевищення річного ліміту;

неправильну діяльність на визначеній групі єдиного податку;

відсутність звітності.

Суми, на які карають податківці порушників

Також експерт назвав суми та конкретні порушення, за які найчастіше карають українських бізнесменів. Зокрема, за невчасно подану звітність виписують штраф у 340 грн. Проте буває так, що штраф взагалі не нараховується чи виникає в Єдиному кабінеті платника через два-три роки. З огляду на це, якщо підприємець не встиг у визначений термін подати декларацію та заплатити єдиний податок, то варто доплатити на 340 грн більше за календарний період.

За несвоєчасну сплату єдиного податку для ФОПів першої та другої групи карають на 50% від суми боргу, для підприємців третьої групи — 5% або 10% (залежно від терміну погашення боргу).

За незастосування реєстратора розрахункових операцій — 100% вартості реалізованого товару за перше порушення, 150% вартості — повторне порушення. Можуть бути дуже великі суми, тому підприємці, які зобов'язані працювати з касовим апаратом, не мають ігнорувати таку вимогу, щоб не збанкрутувати, наголосив фахівець.

За відсутність обліку товарних залишків, що необхідно ФОПам, які продають ризикові групи товарів (ювелірні вироби, підакцизна продукція, медичні засоби тощо) штраф становить 100%.

За неналежне ведення первинної документації покрають на 1,02 тис. грн.

За співпрацю з неоформленими працівниками — на 10 мінімальних зарплат (у 2024 році це 71 тис. грн).

За ведення неоформленої підприємницької діяльності покарають на суму від 17 тис. до 34 тис. грн з конфіскацією майна.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Податковому комітеті Верховної Ради України оприлюднили підсумки декларування доходів, отриманих громадянами у 2022 році. Як свідчать дані, у перший рік повномасштабної війни кількість мільйонерів продовжила зростати.

Також ми писали, що громадяни України, які виїхали за кордон під час повномасштабної війни РФ, мусять відзвітувати про закордонні доходи. Подати податкові декларації мають до кінця квітня поточного року.