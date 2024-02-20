Работа в Украине — для работников готовят тотальные изменения

Сотрудница ставит подпись в документе. Фото: Freepik

В украинском правительстве в начале 2024 года разработали и представили проект нового Трудового кодекса. Его еще не зарегистрировали в парламенте, но некоторые нормы уже вызвали немало дискуссий в обществе.

О деталях нововведений рассказали юристы и эксперты по трудовому праву, сообщает NV.

Какие изменения внесут в Кодекс законов о труде

По словам специалистов, речь идет об отмене нескольких законов. Среди них: "Об оплате труда", "Об отпусках", "Об охране труда", "О коллективных договорах и соглашениях" и других законах и подзаконных актах, в частности, советских времен.

Как отмечают эксперты, при применении соответствующей нормы суды или контролирующие органы смогут признавать любые договорные отношения независимо от их названия и вида трудовыми. Они утверждают, что под угрозой могут оказаться гражданско-правовые договоры подряда, предоставления услуг, а также договоры аутстафинга.

Также новый проект Кодекса отменит устную форму трудового договора и введет обязательную письменную/электронную.

Помимо действующих видов трудовых договоров, выделят:

трудовой договор о сезонной работе;

трудовой договор для учеников;

трудовой договор с домашним работником.

Документ позволит сторонам заключать трудовой договор, соединяющий условия договоров разных видов, если такие условия не будут противоречить друг другу.

В то же время, проект не будет предусматривать контракт как особую форму трудового договора, но установит некоторые особенности заключения/прекращения трудовых договоров с топ-менеджментом.

Если работник может заключить трудовой договор на одном или одновременно на нескольких предприятиях (если другое не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон), то по новому проекту Трудового кодекса соответствующие ограничения смогут устанавливаться исключительно законодательством.

Отказ от трудовой книги

Отменят обязанность предоставлять работником трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного госсоциального страхования, как предусматривает КЗоТ.

Работодатели будут иметь право собирать данные о предыдущей работе работников по "трудовой функции" кандидатов, в объеме и порядке, не противоречащим требованиям законодательства о защите персональных данных. Лицо будут информировать об этом и иметь право ознакомиться с собранными сведениями.

Изменения в отпусках работников

Также документ изменит регулирование отпусков. А именно:

ежегодный основной оплачиваемый отпуск увеличат до не менее 28 календарных дней;

неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком можно будет использовать обоими родителями одновременно или иным образом по их согласию и собственному усмотрению;

сократят продолжительность отпуска работникам, имеющим детей, совершеннолетних сына или дочь с инвалидностью с детства подгруппы А первой группы, до семи дней (десяти — по двум и более основаниям). Отпуск не будет переноситься на следующий год;

предоставят определение одинокой матери или одинокого родителя — к их числу не будет принадлежать тот родитель, который просто самостоятельно воспитывает ребенка в случае развода.

Наказания для работодателей

Кроме того, проект предусматривает введение ответственности работодателя за нарушение сроков расчета с работником в виде пени:

за нарушение сроков выплаты зарплаты свыше 15 дней — 0,05% суммы долга за каждый день задержки;

за невыплату сумм по вине работодателя причитающихся работнику при прекращении трудового договора — 0,5% невыплаченных сумм за каждый день задержки по дню фактического расчета.

Что еще стоит знать

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