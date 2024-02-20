Робота в Україні — для працівників готують тотальні зміни

Працівниця ставить підпис у документі. Фото: Freepik

В українському уряді на початку 2024 року розробили та представили Проєкт нового Трудового кодексу. Його ще не зареєстрували у парламенті, однак деякі норми вже викликали чимало дискусій у суспільстві.

Про деталі нововведень розповіли юристи та експерти з трудового права, повідомляє NV.

Які зміни внесуть до Кодексу законів про працю

За словами фахівців, загалом йдеться про скасування кількох законів. Серед них: "Про оплату праці", "Про відпустки", "Про охорону праці", "Про колективні договори та угоди" та інші закони та підзаконні акти, зокрема, радянських часів.

Як зазначають експерти, у разі застосування відповідної норми суди чи контролюючі органи зможуть визнавати будь-які договірні відносини незалежно від їхньої назви та виду трудовими. Вони стверджують, що під загрозою можуть опинитися цивільно-правові договори підряду, надання послуг, а також договори аутстафінгу.

Також новий проєкт Кодексу скасує усну форму трудового договору та введе обов’язкову письмову/електронну.

Окрім чинних видів трудових договорів, виокремлять:

трудовий договір про сезонну роботу;

учнівський трудовий договір;

трудовий договір з домашнім працівником.

Документ дозволить сторонам укладати трудовий договір, що поєднає умови договорів різних видів, якщо такі умови не суперечитимуть одна одній.

Водночас, проєкт не передбачатиме контракту як особливої форми трудового договору, натомість встановить деякі особливості укладення/припинення трудових договорів із топ-менеджментом.

Якщо зараз працівник може укласти трудовий договір на одному чи одночасно на кількох підприємствах (якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором чи угодою сторін), то за новим проєктом Трудового кодексу, відповідні обмеження зможуть встановлюватися виключно законодавством.

Відмова від трудової книжки

Скасують обов’язок надавати працівником трудової книжки чи відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового держсоціального страхування, як передбачає зараз КЗпП.

Роботодавці матимуть право збирати дані про попередню роботу працівників щодо "трудової функції" кандидатів, в обсязі та порядку, що не суперечать вимогам законодавства про захист персональних даних. Особу будуть інформувати про це та матимуть право ознайомитися із зібраними відомостями.

Зміни у відпустках працівників

Також документ змінить регулювання відпусток. А саме:

щорічну основну оплачувану відпустку збільшать до щонайменше 28 календарних днів;

неоплачувану відпустку для догляду за дитиною можна буде використати обома батьками одночасно або іншим чином за їхньою згодою та власний розсуд;

скоротять тривалість відпустки працівникам, які мають дітей, повнолітніх сина чи доньку з інвалідністю з дитинства підгрупи А першої групи, до семи днів (десяти — у разі двох і більше підстав). Відпустку не переноситимуть на наступний рік;

нададуть визначення одинокої матері чи одинокого батька — до їх числа не належатиме той із батьків, який просто самостійно виховує дитину в разі розлучення.

Покарання для роботодавців

Окрім того, проєкт передбачає запровадження відповідальності роботодавця за порушення термінів розрахунку з працівником у вигляді пені:

за порушення термінів виплати зарплати понад 15 днів — 0,05% суми боргу за кожен день затримки;

за невиплату сум з вини роботодавця належних працівникові при припиненні трудового договору — 0,5% невиплачених сум за кожен день затримки по день фактичного розрахунку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти підрахували, ким і скільки потрібно працювати, щоб дозволити собі купити квартиру в Україні. Для аналізу взяли ціни на первинному та вторинному ринку нерухомості та середню заробітну плату в країні.

Також ми писали, що у 2024 році у Німеччині значно підвищилась мінімальна заробітна плата проти попередніх років. Саме такі ставки є гарантією мінімальних виплат для українських біженців.