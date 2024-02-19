Долги за коммуналку — три сценария взыскания денег

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году для потребителей возобновили начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг и взыскание задолженности за коммуналку в судебном порядке. В случае неуплаты или недоплаты должников снова имеют право отключать от услуг.

О том, какие существуют сценарии взыскания долга, рассказал адвокат Роман Симутин.

Радикальный сценарий

Он напомнил, что правительство постановлением от 29 января 2023 г. № 1405 отменило запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг. Мораторий на отключение коммуналки оставили только для оккупированных территорий и районов, где продолжаются боевые действия.

Учитывая это, есть три возможных сценария, если человек должен за коммуналку.

По первому сценарию потребителю могут просто обрезать поставки газа, воды или электричества. Иногда, как и полагается по закону, могут предупредить об этом, однако не все компании добросовестно рассылают такие уведомления.

"А если вам и воткнули какую-то бумажку в дверь или калитку, то она могла и потеряться, пока вы заметили или приехали, например, на свою дачу. А что же делать, человек, которому отрезали, например, электричество? Правильно, он будет суетиться, будет звонить поставщику услуги, умолять и уверять, что все немедленно оплатит", — отметил юрист.

Психологический трюк в том, что абоненту нужно возобновление услуги, а потому ему не до того, законно ли его отключили или нет. Но в таком случае, кроме 100% уплаты всего долга, еще придется отдельно заплатить за услугу переподключения. Поэтому не стоит пускать долги на самотек, чтобы не получилось дороже.

Приемлемый сценарий

По такому сценарию клиенту могут предложить сначала заключить договор реструктуризации задолженности. Речь идет об отсрочке долговых выплат и об их графике. Следует написать заявление, где нужно указать сроки погашения и тот факт, что человек согласен сразу заплатить 30% долга. К заявлению следует добавить справку о доходах.

"Обычно компании ставят адекватные сроки и суммы ежемесячных выплат. В идеале сумма ваших платежей должна браться не с потолка, а на основе справки о доходах. Но некоторые могут и воспользоваться вашим уязвимым положением и начнут манипулировать, что ваш пряник может быстро обернуться кнутом, потому либо соглашаетесь на их требования, либо вас отключат", — пояснил он.

Неожиданный сценарий

Есть третий сценарий, согласно которому некоторые компании сразу обращаются в суд, где дела о коммунальных долгах рассматриваются упрощенно, в отдельном производстве, и получают судебный приказ. Тот передается государственному исполнителю и блокируют средства на банковском счете или накладывают арест на жилье. Человек в таком случае может узнать о ситуации с долгом после того, как доступа к счету нет.

“Вуаля! Изюминка этого подхода еще и в том, что об изданном в отношении вас судебном приказе, вы чаще узнаете уже после, поскольку обошлось без уведомления сторон. Тогда уже должники обращаются к юристу, чтобы он отменил изданный судебный приказ и обжаловал долг, если тот безоснователен или раздут", — сообщил адвокат.

Таким образом, ни в коем случае не стоит пускать дела на самотек. Чем быстрее потребитель отреагирует, тем дешевле будет даже с услугами адвоката, отметил Роман Симутин.

Как известно, по разным оценкам, общая сумма долга населения только за электроэнергию может достигать 20 млрд гривен. Больше всего неплательщиков сосредоточены в столице Украины долг — до 1 млрд гривен, в Черновицкой области — более 1 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с февраля текущего года гражданам, у которых образовалась задолженность за электрическую энергию, начали прекращать предоставление услуги. Известно, что для восстановления недостаточно просто оплатить долг.

Также мы писали о том, что Украине планируют повысить тарифы на воду с 1 апреля. Прогнозируют, что в среднем украинская семья будет вынуждена платить на 40-100 гривен больше ежемесячно.