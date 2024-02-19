Борги за комуналку — три сценарії стягнення грошей

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році для споживачів відновили нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг та стягнення заборгованості за комуналку в судовому порядку. У разі несплати чи недоплати боржників знову мають право відключати від послуг.

Про те, які існують сценарії стягнення боргу, розповів адвокат Роман Сімутін.

Радикальний сценарій

Він нагадав, що уряд постановою від 29 січня 2023 року № 1405 скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг. Мораторій на відключення комуналки залишили тільки для окупованих територій та районів, де тривають бойові дії.

З огляду на це, є три можливі сценарії, якщо людина заборгувала за комуналку.

За першим сценарієм споживачеві можуть просто обрізати постачання газу, води чи електрики. Іноді, як і годиться за законом, можуть попередити про це, однак не всі компанії сумлінно розсилають такі сповіщення.

"А коли вам і встромили якийсь папірець у двері чи калитку, то він міг і загубитися, доки ви помітили чи приїхали, наприклад, на свою дачу. А що ж робитиме, людина, якій відрізали, наприклад, електрику? Правильно, вона метушитиметься, дзвонитиме до постачальника послуги, благатиме й запевнятиме, що все негайно ж оплатить", — зауважив юрист.

Психологічний трюк у тому, що абоненту потрібне відновлення послуги, а тому йому не до того, чи законно його відключили, чи ні. Та у такому випадку, окрім 100% сплати всього боргу, ще й доведеться окремо заплатити за послугу перепідключення. Тому не варто пускати борги на самоплин, щоб не вийшло дорожче.

Прийнятний сценарій

За таким сценарієм клієнтові можуть запропонувати спочатку укласти договір реструктуризації заборгованості. Йдеться про відтермінування боргових виплат і про їхній графік. Потрібно написати заяву, де треба вказати терміни погашення і той факт, що людина згодна одразу заплатити 30% боргу. До заяви потрібно додати довідку про доходи.

"Зазвичай, компанії ставлять адекватні терміни та суми щомісячних виплат. В ідеалі сума ваших платежів має братися не зі стелі, а на основі довідки про доходи. Але деякі можуть і скористатися вашим вразливим становищем і почнуть маніпулювати, що ваш пряник може швидко обернутися на батіг, тому або погоджуєтеся на їхні вимоги, або вас відключать", — пояснив він.

Неочікуваний сценарій

Є третій сценарій, згідно з яким деякі компанії одразу звертаються до суду, де справи про комунальні борги розглядаються спрощено, в окремому провадженні, й отримують судовий наказ. Той передають до державного виконавця і він блокує кошти на банківському рахунку чи накладає арешт на житло. Людина у такому разі може дізнатися про ситуацію з боргом після того, як доступу до рахунку немає.

"Вуаля! Родзинка цього підходу ще й в тому, що про виданий щодо вас судовий наказ, ви найчастіше дізнаєтеся вже опісля, оскільки обійшлося без повідомлення сторін. Тоді вже боржники звертаються до юриста, щоб він скасував виданий судовий наказ і оскаржив борг, якщо той безпідставний чи роздутий", — повідомив адвокат.

Таким чином, у жодному разі не варто пускати справи на самоплин. Чим швидше споживач відреагує, тим дешевше буде, навіть із послугами адвоката, наголосив Роман Сімутін.

Як відомо, за різними оцінками, загальна сума боргу населення лише за електроенергію може сягати 20 млрд гривень. Найбільше неплатників зосереджено у столиці України борг — до 1 млрд гривень, у Чернівецькій області — понад 1 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з лютого поточного року громадянам, у яких утворилася заборгованість за електричну енергію, почали припиняти надання послуги. Відомо, що для відновлення недостатньо просто оплатити борг.

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