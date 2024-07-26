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Субсидии в августе дадут не всем — как действовать коммунальным должникам

26 июля 2024 07:52
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии в Украине — кого лишат помощи в августе
Квитанция в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы в августе 2024 года продолжат получать жилищные субсидии, также можно подавать заявления на их оформление. В то же время, части граждан грозит потеря помощи из-за наличия долга, в таком случае необходимо предоставить договор о его реструктуризации.

Об этом сообщает издание NV.

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Право на субсидию при наличии долгов

По правилам, граждан лишают помощи при наличии долга за оплату услуг ЖКХ и отказывают в назначении. Это может произойти, если есть просроченная задолженность, превышающая три месяца, а по сумме — более 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или 680 гривен.

Для возобновления или назначения субсидии должникам следует заключить договор о реструктуризации с поставщиками коммунальных услуг и добавить копию договора к заявлению на жилищную субсидию.

Также субсидию не назначают только на те коммунальные услуги, за которыми накопился долг. При отказе в назначении помощи необходимо подать новое заявление, где нужно указать перечень услуг, по которым долга нет.

Как реструктуризировать долги за услуги ЖКХ

В частности, в Киеве действует Центр коммунального сервиса (ЦКС), помогающий заключать договоры реструктуризации (рассрочки) долгов за коммуналку. Советуют обращаться в период неотапливаемого сезона, ведь в это врем финансовая нагрузка не такая большая.

"При заключении договора специалисты центра обсуждают индивидуальные аспекты и платежные возможности потребителя. А, самое главное, когда вы реструктуризировали долг, вы избежите принудительного взыскания долгов через суд и риска прекращения предоставления вам услуг", — отметили в Центре.

Чтобы заключить соответствующий договор реструктуризации, нужно посетить один из районных сервисных центров ЦКС по предварительной записи или онлайн с помощью е-подписи.

Там нужно будет подать следующие документы:

  • заявление на реструктуризацию долга;
  • документы, подтверждающие личность, право собственности на имущество;
  • идентификационный код;
  • договоры о предоставлении коммунальных услуг.

Что еще стоит знать

Напомним, энергетики предупредили, что некоторым потребителям электрической энергии поступят коммунальные платежки со значительно более высокими суммами. Такое развитие событий возможно при выявлении одного важного нарушения, за которое придется заплатить более

Ранее в ПФУ объяснили, кто и на какие услуги может получить жилищную субсидию. Граждане могут самостоятельно выбрать, за какие услуги хотят иметь финансовую помощь от государства.

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