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Тарифы на электричество — кто заплатит меньше с 1 марта

13 февраля 2024 23:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы на электроэнергию — с 1 марта потребители заплатят меньше
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине планируют обновить тарифы на электрическую энергию для одной из категории потребителей. Изменения произойдут с 1 марта 2024 года.

Об этом сообщает компания YASNO.

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Подробнее о новых тарифах с 1 марта

Компания-поставщик отмечает, что речь идет о новых тарифах для небытовых потребителей. Примечательно, что цены будут в марте ниже, чем в феврале.

Корректировка происходит ежемесячно, согласно постановлению Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В стоимость входит:

  • покупка электроэнергии на рынке;
  • услуги поставщика;
  • услуги оператора системы передачи данных;
  • услуги оператора системы распределения.

Стоимость универсальных услуг для малых небытовых потребителей, подключенных к сетям ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", станут следующие:

  • первый класс напряжения — снизятся с 647,866 до 609,380 гривны за кВт-ч;
  • второй класс напряжения — опустятся с 791,724 до 753,239 гривны за кВт-ч.

Новая стоимость универсальных услуг для малых небытовых потребителей, подключенных к сетям ЧАО "ДТЭК Киевские электросети":

  • первый класс напряжения — снизятся с 622,87 до 584,384 гривны за кВт-ч;
  • второй класс напряжения — уменьшатся с 691,704 до 653,219 гривны за кВт-ч.

Стоимость универсальных услуг для малых небытовых потребителей, подключенных к сетям ПАО "Укрзализныця":

  • первый класс напряжения — уменьшатся с 646,178 до 607,693 гривны за кВт-ч;
  • второй класс напряжения — снизятся с 807,170 до 768,685 гривны за кВт-ч.

В случае несогласия с новыми тарифами клиенты могут расторгнуть договор, говорят в компании.

Тарифы для бытовых потребителей с 1 марта

Что касается бытовых потребителей, то тарифы останутся неизменными. А именно — 2,64 гривны за кВт-ч.

Граждане также могут платить дешевле вдвое, если заменить счетчик двухзонным. После 23.00 цена за киловатт-час будет составлять 1,32 гривны за кВт-ч

По прогнозу аналитиков, в 2024 году стоимость электроэнергии повысится до экономически обоснованного уровня.

В то же время власти уверяют, что до завершения отопительного сезона 2023-2024 цены не будут трогать.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Пока его не планируют отменять, однако все может измениться только в 2025 году, то есть после отмены военного положения .

Ранее мы писали, что тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.

тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
электроэнергия
цены

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