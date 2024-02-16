Сколько заработал ПриватБанк и другие украинские банки в 2023 году — данные Опендатабот

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские банки получили рекордную прибыль в 2023 году. Речь идет о 63 банках Украины, которые заработали в прошлом году 159,99 млрд грн прибыли до налогообложения. Это в 1,9 раза больше, чем в 2021 году.

Об этом говорится в аналитике портала Опендатабот.

ТОП-10 банков Украины по доходам

По данным аналитики, несмотря на рекордную прибыль, после налогообложения банки получили гораздо меньше – всего 86,54 млрд грн. В то же время, это все равно на 12% больше, чем до начала полномасштабного вторжения. Тогда 71 банк получил прибыль в 77,53 млрд грн.

Почти половина прибыли банков должна быть уплачена как налог на прибыль по новому закону — 46% или 73,45 млрд грн. Для сравнения, в 2021 году налог был почти в 12 раз меньше: 6,37 млрд. грн. или 7,6% от прибыли. Всего лишь 7 банков из 63 закончили 2023 год с убытком в размере 245 млн грн.

Сейчас ТОП-10 банков претерпел незначительные изменения: в рейтинг входят 5 банков с иностранным капиталом, 4 государственных и 1 с частным капиталом. Итого эти банки получили 88% от общей прибыли — 75,94 млрд грн. А их налог на прибыль составил 63,18 млрд. грн.

ТОП-10 банков Украины по прибыли. Источник: Опендатабот

Худшие показатели по прибылям

По результатам 2023 года самые плохие показатели по прибылям фиксируются у частных банков. В прошлом году 44 банка с частным капиталом получили 9,4 млрд грн прибыли. Это на 25% меньше, чем до начала полномасштабной войны.

Почти 2/3 от совокупной прибыли этой группы приходится на 2 банка:

ПУМБ, являющийся лидером группы, — 3,95 млрд грн, что на 5% меньше, чем в 2021 году;

Универсал банк (monobank) — прибыль которого уменьшилась в 1,6 раза к тому же 2021 году.

Что еще нужно знать

Напомним, что госфинучреждение ПриватБанк перечислило в государственную казну налоги и первый транш дивидендов за 2023 год. Речь идет о десятках миллиардов гривен.

Мы также писали о том, что Национальный банк Украины внес предложения по модификации правил ведения кредитных историй граждан Украины. Основные аспекты этих предложений включают усиление прав заемщиков, обеспечение исключительно целевого использования их личной информации, а также усовершенствование обмена данными между различными кредитными учреждениями, включая зарубежные.