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ТОП-10 українських банків — скільки заробили фінустанови у 2023 році

16 лютого 2024 14:16
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Ірина Шпак
редактор
Скільки заробив ПриватБанк та інші українські банки у 2023 році — дані Опендатабот
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українські банки отримали рекордні прибутки у 2023 році. Йдеться про 63 банки України, які заробили у минулому році 159,99 млрд грн прибутку до оподаткування. Це у 1,9 раза більше, ніж у 2021 році.

Про це йдеться в аналітиці порталу Опендатабот.

ТОП-10 банків України за прибутками

За даними аналітики, незважаючи на рекордний прибуток, після оподаткувння банки отримали набагато менше — лише 86,54 млрд грн. Водночас це все одно на 12% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тоді 71 банк отримав прибуток 77,53 млрд грн.

Майже половина прибутку банків мають сплатити як податок на прибуток згідно з новим законом — 46% або 73,45 млрд грн. Для порівняння, у 2021 році податок був майже у 12 разів менший: 6,37 млрд грн або 7,6% від прибутку. Загалом, лише 7 банків з 63 закінчили 2023 рік зі збитками у розмірі 245 млн грн.

Наразі ТОП-10 банків зазнав незначних змін: до рейтингу входять 5 банків з іноземним капіталом, 4 державних та 1 з приватним капіталом. Разом ці банки отримали 88% від загального прибутку — 75,94 млрд грн. А їхній податок на прибуток склав 63,18 млрд грн.

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ТОП-10 банків України за прибутком. Джерело: Опендатабот

Найгірші показники по прибутках

За результатами 2023 року найгірші показники по прибутках фіксуються у приватних банків. Торік 44 банки з приватним капіталом отримали 9,4 млрд грн прибутку. Це на 25% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Майже 2/3 від сукупного прибутку цієї групи припадає на 2 банки:

  • ПУМБ, який є лідером групи — 3,95 млрд грн, що на 5% менше, ніж у 2021 році;
  • Універсал банк (monobank) — прибуток якого зменшився в 1,6 раза до того ж 2021.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що держфінустанова ПриватБанк перерахувала до державної казни податки та перший транш дивідендів за 2023 рік. Йдеться про десятки мільярдів гривень.

Ми також писали про те, що Національний банк України (НБУ) вніс пропозиції щодо модифікації правил ведення кредитних історій громадян України. Основні аспекти цих пропозицій включають посилення прав позичальників, забезпечення виключно цільового використання їхньої особистої інформації, а також удосконалення обміну даними між різними кредитними установами, включаючи закордонні.

ПриватБанк
гроші
банки
дослідження

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