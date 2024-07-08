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Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг металлолома в июле

8 июля 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 8 июля 2024 года
Выплавка металла в мартеновском цехе металлургического комбината "Запорожсталь". Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

С начала июля цены на алюминий в Украине не изменились, однако держат стабильно высокий уровень. Это обусловлено высоким спросом на металл и ограниченным предложением на рынке.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 8 июля.

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Куда выгоднее сдавать лом алюминия

Выгода от сдачи алюминия на лом зависит от разных факторов. Прежде всего следует учитывать цены на металл, которые могут колебаться в зависимости от глобальных и локальных рыночных условий. Во многих регионах существуют специализированные пункты приема металлолома, где вы можете получить денежное вознаграждение на основе веса или объема материала. Такие пункты приема обычно специализируются на переработке металла и предлагают конкурентные цены за лом.

Кроме того, важным фактором является удобство и доступность пунктов приема. Выбирая место для сдачи лома алюминия, следует учитывать, насколько легкодостижим этот пункт из вашей локации и какие условия сделки предлагаются. Некоторые пункты приема могут также осуществлять дополнительную обработку или сортировку утиля, что может положительно повлиять на общую выгодность сделки.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине единственным крупным металлургическим предприятием, которое продолжает работу, остается завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он отметил, что большинство других металлургических заводов и горно-обогатительных комбинатов расположены на востоке страны, и их восстановление будет возможно только после окончания военных действий и обеспечения безопасности.

Пендзин также подчеркнул, что сейчас экспорт металлургической продукции ограничен украинским зерновым коридором.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине в июле

Средние цены в областях Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 60 до 85 грн;
  • Винницкая область — от 60 до 80 грн;
  • Волынская область — 55 до 70 грн;
  • Днепропетровская область — от 50 до 75 грн;
  • Житомирская область — от 50 до 70 грн;
  • Закарпатская область — от 50 до 70 грн;
  • Запорожская область — от 40 до 65 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 40 до 55 грн;
  • Кировоградская область — от 40 до 60 грн;
  • Львовская область — от 45 до 60 грн;
  • Николаевская область — от 40 до 65 грн;
  • Одесская область — от 40 до 65 грн;
  • Полтавская область — от 45 до 65 грн;
  • Ровенская область — от 40 до 65 грн;
  • Сумская область — от 40 до 70 грн;
  • Тернопольская область — от 45 до 60 грн;
  • Харьковская область — от 55 до 70 грн;
  • Хмельницкая область — от 40 до 65 грн;
  • Черкасская область — от 45 до 65 грн;
  • Черновицкая область — от 45 до 70 грн;
  • Черниговская область — от 40 до 65 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в июле. Еще мы собрали цены на латунь, медь и чермет.

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