Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 8 липня 2024 року

Виплавка металу у мартенівському цеху металургійного комбінату "Запоріжсталь". Фото: УНІАН

З початку липня ціни на алюміній в Україні не змінилися, проте вони тримають стабільно високий рівень. Це обумовлено високим попитом на метал та обмеженою пропозицією на ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 8 липня.

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Куди вигідніше здавати брухт алюмінію

Вигода від здавання алюмінію на брухт залежить від різних чинників. Перш за все, варто враховувати ціни на метал, які можуть коливатися залежно від глобальних та локальних ринкових умов. У багатьох регіонах існують спеціалізовані пункти прийому металобрухту, де ви можете отримати грошову винагороду на основі ваги чи обсягу матеріалу. Такі пункти прийому зазвичай спеціалізуються на переробці металу і пропонують конкурентні ціни за брухт.

Крім цього, важливим фактором є зручність та доступність пунктів прийому. Вибираючи місце для здавання брухту алюмінію, варто враховувати, наскільки легкодосяжним є цей пункт з вашоєї локації та які умови угоди пропонуються. Деякі пункти прийому можуть також здійснювати додаткову обробку або сортування брухту, що може позитивно вплинути на загальну вигідність угоди.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні єдиними великим металургійним підприємством, яке продовжує роботу, залишається завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він зазначив, що більшість інших металургійних заводів та гірничо-збагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, і їх відновлення буде можливим лише після закінчення військових дій та забезпечення безпеки.

Пендзин також наголосив, що зараз експорт металургійної продукції обмежений українським зерновим коридором.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні у липні

Середні ціни в областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 60 до 85 грн;

Вінницька область — від 60 до 80 грн;

Волинська область — 55 до 70 грн;

Дніпропетровська область — від 50 до 75 грн;

Житомирська область — від 50 до 70 грн;

Закарпатська область — від 50 до 70 грн;

Запорізька область — від 40 до 65 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 55 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 60 грн;

Львівська область — від 45 до 60 грн;

Миколаївська область — від 40 до 65 грн;

Одеська область — від 40 до 65 грн;

Полтавська область — від 45 до 65 грн;

Рівненська область — від 40 до 65 грн;

Сумська область — від 40 до 70 грн;

Тернопільська область — від 45 до 60 грн;

Харківська область — від 55 до 70 грн;

Хмельницька область — від 40 до 65 грн;

Черкаська область — від 45 до 65 грн;

Чернівецька область — від 45 до 70 грн;

Чернігівська область — від 40 до 65 грн.

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