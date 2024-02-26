Цены на фрукты в Украине по состоянию на февраль 2024 года

Девочка выбирает фрукты в супермаркете. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за серьезных экономических проблем, вызванных двухлетней войной с Россией, в Украине неуклонно растет стоимость продуктов питания. Война привела к разрушению инфраструктуры и сокращению производства, что сказывается на ценах. Несмотря на усилия украинских ритейлеров, которые до сих пор предотвращали стремительный рост цен, блокада на украинско-польской границе может серьезно повлиять на стоимость продуктов в супермаркетах.

Новини.LIVE проанализировали цены на фрукты в Украине в феврале и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.

Что происходит с ценами на продукты в Украине

В конце февраля 2024 года на украинских торговых площадках наблюдалось резкое падение цен на ряд популярных товаров. Особенно заметно было снижение стоимости овощей местного происхождения.

Спад затронул капусту, лук и морковь, цены на которые в прошлом году достигали исторических максимумов. К концу зимы у фермеров возникли сложности с сохранением и сбытом этой продукции, что заставило их снизить цены и начать распродавать запасы. Эксперты предполагают, что такая тенденция будет сохраняться в ближайшее время.

Лук сейчас продается по цене от 8 до 14 гривен за килограмм, что на 20% ниже, чем на прошлой неделе. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на лук сейчас в 3,6 раза ниже.

Аналитики отмечают, что фермеры рассчитывали на более высокие цены на свою продукцию, однако из-за ухудшения качества им не удалось этого сделать. Быстрая порча лука делает нецелесообразным замедление его реализации. Производители качественного лука также не спешат его продавать и планируют начать это не раньше середины марта.

Похожая ситуация наблюдается и с капустой, предложение которой на рынке также значительно увеличилось. Производители готовы продавать капусту по цене от 6 до 10 гривен за килограмм, что на 20% дешевле, чем на прошлой неделе. Падение цен обусловлено снижением активности оптовых и розничных торговых сетей, а также ухудшением качества капусты.

Впрочем, магазины пока не сбавляют цены. В крупных торговых точках цены на белокочанную капусту в январе составляли в среднем 15,01 гривны за килограмм, а сейчас — 15,83 гривны.

Также за прошлый месяц значительно снизились цены на морковь. Если в январе цена составляла 15,25 гривны за килограмм, то в феврале она упала почти на 2 гривны до 13,34 гривны за килограмм.

Однако, как сообщают аналитики проекта EastFruit в Украине, возобновился рост цен на столовую свеклу. Заметный рост стоимости свеклы стимулируется значительным увеличением торговой активности в этом сегменте продаж. Между тем, большинство хозяйств временно приостановили продажи свеклы высокого качества. Они ожидают еще большего роста цен и планируют начать реализацию продукции в начале марта.

Пока украинским аграриям удается реализовывать столовую свеклу по цене от 12 до 16 гривен за килограмм, что в среднем на 17% дороже, чем на прошлой неделе. Следует отметить, что текущие цены на столовую свеклу в Украине в среднем на 74% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Еще одна большая проблема для украинских ритейлеров — блокирование западных границ Украины из-за протестов европейских фермеров против поставок украинской агропродукции. Как отмечают в Ассоциации ритейлеров Украины, из-за длительного ожидания на границе ситуация становится критической. Иногда украинским поставщикам приходится до месяца стоять на границе.

Это заставляет операторов искать альтернативные маршруты, например через соседние страны (Венгрию или Румынию), что увеличивает срок доставки на 2-3 дня и прибавляет 600–1000 евро к стоимости каждого рейса. Это неизбежно приведет к повышению цен на товары для конечных потребителей.

Ассоциация также отмечает, что отечественные производители сталкиваются с нехваткой важных компонентов, оборудования или упаковки из-за границы. Это может привести к дефициту товаров на украинском рынке.

Как изменились цены на фрукты в Украине

Как изменились цены на фрукты в Украине в феврале (инфографика)

Сравнение цен на фрукты в Украине (1 декабря 2023 - 23 февраля 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 декабря 2023 Цена в грн по состоянию на 23 февраля 2024 года Разница цен Апельсины (1 кг) 74,04 75,97 +2,6% Апельсины (Египет) (1 кг) 59,20 40,56 -31,4% Бананы (1 кг) 61,53 65,55 +6,5% Виноград (1 кг) 180,41 274,63 +52,2% Лимоны (1 кг) 58,91 60,67 +2,9% Мандарины (1 кг) 56,34 60,90 +8% Мандарины клементин (1 кг) 95,62 86,10 -9,9% Яблоки украинские (1 кг) 17,09 20,88 +22,1% Яблоки айдаред (1 кг) 20,12 21,90 +8,8%

Как видим, в феврале 2024 года цены на большинство фруктов из нашего списка выросли. Только две позиции упали в цене по сравнению с декабрем 2023 года. Впрочем, следует отметить существенное удешевление апельсинов из Египта, цена на которые по сравнению с декабрем 2023 года упала почти на 32%. Также почти на 10% упали цены на клементин-мандарины. А вот самый большой рост стоимости продемонстрировал виноград. Цена на него с декабря выросла на целых 52%. Также следует отметить существенный рост цен на яблоки, которые подорожали на 22,1% (украинские) и 8,8% (айдаред).

Напомним, мы проанализировали цены на молочные продукты в Украине по состоянию на февраль 2024 года. После Нового года подорожание коснулось практически всех видов молочных продуктов.

Также мы рассказали о ценах на рыбу и морепродукты в Украине в феврале. В начале последнего месяца зимы стоимость рыбы и морепродуктов в большинстве своем упала.