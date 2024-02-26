Ціни на фрукти в Україні станом на лютий 2024 року

Дівчинка вибирає фрукти у супермаркеті. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через серйозні економічні проблеми, викликані дворічною війною з Росією, в Україні неухильно зростає вартість продуктів харчування. Війна призвела до руйнування інфраструктури та скорочення виробництва, що позначається на цінах. Попри зусилля українських ритейлерів, які до цього часу уникнули стрімкого зростання цін, блокада на українсько-польському кордоні може серйозно вплинути на вартість продуктів у супермаркетах.

Новини.LIVE проаналізували ціни на фрукти в Україні у лютому та розповідають, як змінилась їхня вартість у 2024 році.

Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Наприкінці лютого 2024 року на українських торгових майданчиках спостерігалося різке падіння цін на низку популярних товарів. Особливо помітним було зниження вартості овочів місцевого походження.

Спад торкнувся цибулі, капусти та моркви, ціни на які минулого року досягали історичних максимумів. До кінця зими у фермерів виникли складнощі зі зберіганням та збутом цієї продукції, що змусило їх знизити ціни та почати розпродавати запаси. Експерти припускають, що така тенденція зберігатиметься найближчим часом.

Цибуля наразі продається за ціною від 8 до 14 гривень за кілограм, що на 20% нижче, ніж попереднього тижня. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ціни на цибулю нині у 3,6 раза нижчі.

Аналітики зазначають, що фермери розраховували на більш високі ціни на свою продукцію, проте через погіршення якості їм не вдалося їх утримати. Швидке псування цибулі робить недоцільним уповільнення її реалізації. Виробники якісної цибулі також не поспішають її продавати й планують розпочати це не раніше середини березня.

Схожа ситуація спостерігається і з капустою, пропозиція якої на ринку також значно збільшилася. Виробники готові продавати капусту за ціною від 6 до 10 гривень за кілограм, що на 20% дешевше, ніж минулого тижня. Падіння цін обумовлено зниженням активності з боку оптових та роздрібних торгових мереж, а також погіршенням якості капусти.

Втім, магазини поки що не зменшують ціни. У великих торгових точках ціни на білокачанну капусту в січні становили в середньому 15,01 гривні за кілограм, а нині — 15,83 гривні.

Також за минулий місяць значно знизилися ціни на моркву. Якщо у січні ціна становила 15,25 гривні за кілограм, то у лютому вона впала на майже 2 гривні до 13,34 гривні за кілограм.

Проте, як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, в Україні відновилося зростання цін на столові буряки. Помітне зростання вартості буряків стимулюється значним збільшенням торгової активності в цьому сегменті продажів. Тим часом більшість господарств тимчасово призупинили продажі буряків високої якості. Вони очікують ще більшого зростання цін і планують розпочати реалізацію продукції на початку березня.

Наразі українським аграріям вдається реалізовувати столові буряки за ціною від 12 до 16 гривень за кілограм, що в середньому на 17% дорожче, ніж минулого тижня. Варто зазначити, що поточні ціни на столові буряки в Україні в середньому на 74% вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Ще одна велика проблема для українських ритейлерів — блокування західних кордонів України через страйки європейських фермерів проти постачання української агропродукції. Як зазначають в Асоціації ритейлерів України, через тривале очікування на кордоні ситуація стає критичною. Іноді українським постачальникам доводиться до місяця стояти на кордоні.

Це змушує операторів шукати альтернативні маршрути, наприклад, через сусідні країни (Угорщину чи Румунію), що збільшує термін доставки на 2-3 дні та додає 600–1000 євро до вартості кожного рейсу. Це неминуче призведе до підвищення цін на товари для кінцевих споживачів.

Асоціація також зазначає, що вітчизняні виробники стикаються з нестачею важливих компонентів, обладнання чи упаковки з-за кордону. Це може призвести до дефіциту певних товарів на українському ринку.

Як змінилися ціни на фрукти в Україні

Як змінилися ціни на фрукти в Україні у лютому (інфографіка)

Порівняння цін на фрукти в Україні (1 грудня 2023 — 23 лютого 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 грудня 2023 Ціна у грн станом на 23 лютого 2024 року Різниця цін Апельсини (1 кг) 74,04 75,97 +2,6% Апельсини (Єгипет) (1 кг) 59,20 40,56 -31,4% Банани (1 кг) 61,53 65,55 +6,5% Виноград (1 кг) 180,41 274,63 +52,2% Лимони (1 кг) 58,91 60,67 +2,9% Мандарини (1 кг) 56,34 60,90 +8% Мандарини клементин (1 кг) 95,62 86,10 -9,9% Яблука українські (1 кг) 17,09 20,88 +22,1% Яблука айдаред (1 кг) 20,12 21,90 +8,8%

Як бачимо, у лютому 2024 року ціни на більшість фруктів з нашого списку зросли. Лише дві позиції впали в ціні порівняно з груднем 2023 року. Втім, слід зазначити суттєве здешевлення апельсинів з Єгипту, ціна на які порівняно з груднем 2023 року впала майже на 32%. Також майже на 10% впали ціни на мандарини клементин. А от найбільше зростання вартості продемонстрував виноград. Ціна на нього з грудня зросла на цілих 52%. Також слід відзначити суттєве зростання цін на яблука, які здорожчали на 22,1% (українські) та 8,8% (айдаред).

Нагадаємо, ми проаналізували ціни на молочні продукти в Україні станом на лютий 2024 року. Після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів молочних продуктів.

Також ми розповіли про ціни на рибу та морепродукти в Україні у лютому. На початку останнього місяця зими вартість риби та морепродуктів здебільшого впала.