Цены на зерновые в Украине по состоянию на 21 февраля 2024 года

Уборка ячменя. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в 2023 году столкнулся с серьезными препятствиями в результате продолжения конфликта с Россией и блокады некоторых участков западной границы. До начала войны Украина занимала лидирующие позиции среди основных поставщиков зерна в мире. Однако в результате регулярных обстрелов украинских портов со стороны России экспорт зерна морским транспортом значительно усложнился. Кроме того, отечественные перевозчики столкнулись с блокадами на западных границах страны, организованными европейскими фермерами. Недавние события заставили Украину обратиться в Еврокомиссию из-за блокирования границы с Польшей, где польские фермеры препятствуют уже и пассажирским перевозкам. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала такую ситуацию недопустимой

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 21 февраля 2024 года.

По состоянию на 21 февраля 2024 года средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 815 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 20 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние упала на 1,4%. Так, во вторник, 13 февраля, средняя стоимость тонны ячменя составила 4 886 грн. В четверг, 15 февраля, цена на эту зерновую культуру упала до 4 833 грн. В субботу, 17 февраля, цена тонны ячменя немного выросла — до 4 851 грн за тонну и оставалась на этом уровне до вторника, 20 февраля. Сейчас стоимость тонны ячменя самая низкая за неделю.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень подвержены влиянию различных факторов, включая мировое предложение, сезонные колебания, особенности логистики, географию транспортировки и расходы на семена. Критерии качества, такие как стандартизация, таможенное регулирование и сертификация продукции, также влияют на спрос и цены на зерновые.

Сезонные изменения и динамика потребительского спроса влияют на внутренний рынок ячменя, определяя ценовую динамику в зависимости от потребностей потребителей и эффективности мировых дистрибуционных каналов.

Проблемы с поставкой ячменя могут возникнуть из-за несогласованности транспортных процессов, что приводит к задержкам экспорта зерновых грузов. Российское вторжение в Украину оказывает значительное влияние на формирование цен на зерно в стране. Несмотря на военные действия Украина продолжает оставаться одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерновых продуктов.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и сои. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.