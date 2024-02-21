Ціни на зернові в Україні станом на 21 лютого 2024

Збирання ячменю. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Експорт ячменю з України у 2023 році зіткнувся із серйозними перешкодами внаслідок продовження конфлікту з Росією та блокади деяких ділянок західного кордону. До початку війни Україна посідала провідні позиції серед основних постачальників зерна у світі. Однак внаслідок регулярних обстрілів українських портів з боку Росії, експорт зерна морським транспортом значно ускладнився. Крім того, вітчизняні перевізники зіштовхнулися із блокадами на західних кордонах країни, організованими європейськими фермерами. Нещодавні події змусили Україну звернутися до Єврокомісії щодо блокування кордону з Польщею, де польські фермери перешкоджають вже і пасажирським перевезенням. Віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина назвала таку ситуацію неприпустимою

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 21 лютого 2024 року.

Станом 21 лютого 2024 року середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 815 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 20 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх впала на 1,4%. Так, у вівторок, 13 лютого, середня вартість тонни ячменю становила 4 886 грн. У четвер, 15 лютого, ціна на цю зернову культуру впала до 4 833 грн. У суботу, 17 лютого ціна тони ячменю трохи зросла — до 4 851 грн за тонну і залишалась на цьому рівні до вівторка, 20 лютого. Наразі вартість тони ячменю є найнижчою за тиждень.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь схильні до впливу різних факторів, включаючи світову пропозицію, сезонні коливання, особливості логістики, географію транспортування та витрати на насіння. Критерії якості, такі як стандартизація, митне регулювання та сертифікація продукції, також впливають на попит і ціни на зернові.

Сезонні зміни та динаміка споживчого попиту впливають на внутрішній ринок ячменю, визначаючи цінову динаміку залежно від потреб споживачів та ефективності світових дистрибуційних каналів.

Проблеми з постачанням ячменю можуть виникнути через неузгодженість транспортних процесів, що призводить до затримок експорту зернових вантажів. Російське вторгнення в Україну значно впливає на формування цін на зерно в країні. Незважаючи на військові дії, Україна продовжує залишатися одним із провідних світових виробників та експортерів зернових продуктів.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник і кукурудза. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та сої. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.