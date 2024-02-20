Соцвыплаты в Украине — в Раде рассказали, почему и когда лишат помощи граждан

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Верховной Раде Украины (ВРУ) анонсировали серьезное сокращение социальных выплат. Утверждают, что эта сфера расходов требует современных подходов, в то время, как сейчас, базируется на пережитках советского прошлого.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха, пишет Ukrinform.ua.

Сокращение расходов на соцвыплаты

В то же время Наталуха отметил, что изменения, которые так необходимы стране, могут вызвать неприятие в украинском обществе. Сокращение соцгарантий противоречит Конституции, из-за чего возможна негативная реакция украинцев.

Несмотря на это, по его убеждению, система социальных выплат должна измениться, поскольку средств на эти цели недостаточно. На ситуацию следует смотреть "через призму современности" и понимать, что государственный бюджет в условиях войны достаточно ограничен.

Нардеп считает, что социальные выплаты должны получать те, кто в этом больше нуждается, а объем расходов — существенно уменьшен. Учитывая это, властям придется пересматривать уровень финансовых расходов.

"Я считаю, что какие-то социальные услуги государство должно продолжать предоставлять, но их объем... наверняка должен быть сокращен. И, мне кажется, в условиях и дефицита бюджета, и снижения помощи мы, наверное, будем пересматривать это. То есть должна быть создана другая, более сбалансированная система, учитывающая новые реалии, а не реалии 80-90-х годов", — подчеркнул депутат.

Соцобеспечение граждан в 2024 году

По данным Министерства финансов, в начале года на социальные выплаты украинцев направили 36,92 млрд грн. Из этой суммы 20,9 млрд грн — на пенсии, повышение и надбавки. Соцзащита граждан в сложных жизненных ценах обошлась в 8,5 млрд грн, поддержка малообеспеченных — в 1 млрд грн.

Расходы на социальную сферу во время полномасштабной войны в стране занимают второе место после обороны и безопасности.

Больше о помощи

Напомним, в Украине после 1 марта текущего года выплаты на жительство внутриперемещенным лицам (ВПЛ) автоматически продлят далеко не всем. Их в дальнейшем получат наиболее уязвимые категории граждан, а также отдельные лица, которые должны повторно подать заявления.

Ранее мы говорили, что в Украине стартовал прием заявок на материальную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту". Речь идет о выплате 3,6 тыс. грн на три месяца.