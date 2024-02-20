Соцвиплати в Україні — у Раді розповіли, чому і коли позбавлять допомоги громадян

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

У Верховній Раді України (ВРУ) анонсували серйозне скорочення соціальних виплат. Стверджують, що ця сфера видатків вимагає сучасних підходів, тоді як зараз — базується на пережитках радянського минулого.

Про це розповів народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха, пише Ukrinform.ua.

Скорочення витрат на соцвиплати

Водночас Наталуха зауважив, що зміни, які так необхідні країні, можуть викликати неприйняття в українському суспільстві. Скорочення соцгарантій суперечить Конституції, через що можлива негативна реакція українців.

Попри це, на його переконання, система соціальних виплат має змінитись, оскільки коштів на відповідні цілі недостатньо. На ситуацію слід дивитися "через призму сучасності" та розуміти, що державний бюджет за умов війни доволі обмежений.

Нардеп вважає, що соціальні виплати мають отримувати ті, хто цього найбільше потребує, а обсяг витрат суттєво зменшений. З огляду на це, владі доведеться переглядати рівень фінансових видатків.

"Я вважаю, якісь соціальні послуги держава має продовжувати надавати, але їх обсяг... напевно має бути скорочений. І, мені здається, в умовах і дефіциту бюджету, і зниження допомоги ми, напевно, переглядатимемо це. Тобто має бути створена інша, більш збалансована система, яка враховує нові реалії, а не реалії 80-90-х років", — наголосив депутат.

Соцзабезпечення громадян у 2024 році

За даними Міністерства фінансів, на початку року на соціальні виплати українців направили 36,92 млрд грн. Із цієї суми 20,9 млрд грн — на пенсії, підвищення та надбавки. Соцзахист громадян у складних життєвих обійшовся у 8,5 млрд грн, підтримка малозабезпечених — в 1 млрд грн.

Витрати на соціальну сферу під час повномасштабної війни в країні посідають друге місце після оборони та безпеки.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні після 1 березня поточного року виплати на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) автоматично продовжать далеко не всім. Їх надалі отримають найбільш вразливі категорії громадян, також окремі особи, які мають повторно подати заяви.

Раніше ми розповідали, що в Україні стартував прийом заявок на матеріальну допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Йдеться про виплату у 3,6 тис. грн на три місяці.