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В мире стремительно дорожает чай из-за засухи — как изменились цены

15 июля 2024 08:31
Ксения Симонова - Редактор
Цены на чай активно растут в 2024 году — как засуха повлияла на стоимость
Заваренный чай. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В Индии в этом году из-за экстремальных погодных условий существенно упало производство чая. Это негативно сказалось на его стоимости: цена за последние шесть месяцев подскочила на 47%.

Об этом сообщает Euronews.

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Как отмечают эксперты, наводнения и засухи в этом году нарушили процесс производства чая в Индии.

"Экстремальные погодные явления, такие как наводнения и засухи, особенно разрушают производство чая, поскольку урожай часто полагается исключительно на дождь для своих потребностей в воде с незначительными возможностями для орошения и обработки воды", — говорится в статье.

Так, чрезмерная жара весной, а затем наводнения в Ассаме негативно повлияли на объемы этой продукции. В мае производство чая упало до 90,92 млн против 130,56 млн килограммов год назад. Показатель является самым низким для страны за более чем десять лет.

Сейчас один килограмм чая стоит 223,46 индийских рупий (2,47 евро), что на 47% больше по сравнению с началом этого года. В годовом исчислении цены на чай подскочили на 22%.

Кроме того, в значительной степени способствовало росту цен на чай решение правительства Индии запретить использование 20 пестицидов. Ранее ряд стран отказались от экспорта индийского чая из-за большого количества пестицидов, используемых в некоторых сортах.

После запрета на использование пестицидов спрос на индийский чай снова вырос, однако производство все равно страдает. Из-за соответствующего решения некоторые изготовители чая изо всех сил ищут альтернативы пестицидам.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году стоимость кофе в мире продолжит расти из-за ряда неблагоприятных факторов. Увеличение расходов производители традиционно заложат в конечную цену продукции.

Также мы писали, что в Украине наблюдается снижение цен на ряд овощей нового урожая в июле 2024 года. Тенденцию к понижению стоимости фиксируют в течение последнего месяца.

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