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У світі стрімко дорожчає чай через посуху — як змінилися ціни

15 липня 2024 08:31
Ксенія Симонова - Редактор
Ціни на чай активно зростають у 2024 році — як посуха вплинула на вартість
Заварений чай. Фото: Freepik
Ксенія Симонова - Редактор

В Індії цього року через екстремальні погодні умови суттєво впало виробництво чаю. Це негативно позначилось на його вартості: ціна за останні шість місяців підскочила на 47%.

Про це повідомляє Euronews.

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Як зазначають експерти, цьогоріч повені та посухи порушили процес виробництво чаю в Індії.

"Екстремальні погодні явища, такі як повені та посухи, особливо руйнують виробництво чаю, оскільки врожай часто покладається виключно на дощ для своїх потреб у воді, з незначними можливостями для зрошення та обробки води", — йдеться у статті.

Так, надмірна спека навесні, а потім повені в Ассамі негативно вплинули на обсяги цієї продукції.  У травні виробництво чаю впало до 90,92 млн проти 130,56 млн кілограмів рік тому. Показник є найнижчим для країни за більш ніж десять років.

Зараз один кілограм чаю коштує 223,46 індійських рупій (2,47 євро), що на 47% більше проти початку цього року. У річному обчисленні ціни на чай підскочили на 22%.

Окрім того, значною мірою сприяло зростанню цін на чай рішення уряду Індії заборонити використання 20 пестицидів. Раніше низка країн відмовилися від експорту індійського чаю через велику кількість пестицидів, які використовують у деяких сортах.

Після заборони на використання пестицидів попит на індійський чай знову зріс, однак виробництво все одно страждає. Через відповідне рішення деякі виробники чаю з усіх сил шукають альтернативи пестицидам.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році вартість кави у світі продовжить зростати через низку несприятливих факторів. Збільшення витрат виробники традиційно закладуть у кінцеву ціну продукції.

Також ми писали, що в Україні спостерігається зниження цін на низку овочів нового врожаю у липні 2024 року. Тенденцію до зниження вартості фіксують протягом останнього місяця.

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