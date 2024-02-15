ПриватБанк требует от клиентов обновления данных

Мобильное приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" периодически требует от своих клиентов обновления данных. В банке дали рекомендации, как это сделать правильно в мобильном приложении "Приват24".

Об этом говорится в ответе ПриватБанка на специализированном портале Minfin.

Зачем и кто должен обновлять данные в Привате

Как оказывается, в большинстве случаев это нужно делать, когда клиенту исполнилось 45 лет, однако на портале пользователи жалуются на проблемы с прохождением проверки по разным причинам.

В частности, один из клиентов отметил, что уже длительное время не может обновить свои данные в финучреждении.

"В приложении ПриватБанка мне прислали форму для актуализации данных, когда мне исполнилось 45 лет. Я сфотографировал документы, заполнил анкету и отправил ее. Мне отказали в актуализации, потому что адрес моей регистрации не совпадает с адресом, который есть в базе ПриватБанка. Хорошо, заполнил второй раз форму, уже указал все верно, но снова получил отказ за какие-то большие поля. Поняв, что сам не справлюсь, ушел в отделение банка, где менеджер помог мне заполнить форму, сфотографировать документы, но и на этот раз отказ из-за расхождения данных об адресе регистрации", — рассказал клиент.

Как правильно обновить данные в Приват24

Представители ПриватБанка отреагировали на уведомление, указав, в чем может быть причина отказа в прохождении идентификации.

Там заметили, что если при вводе данных при актуализации указать адрес регистрации, который будет отличаться от указанного в паспорте, то актуализация будет некорректной.

В связи с этим для успешного прохождения соответствующей процедуры необходимо предоставлять актуальную и корректную информацию, соответствующую данным паспорта.

Кроме того, в ПриватБанке добавили, что фотография документа должна быть четкой. Желательно сделать при хорошем освещении.

Что касается текста, то он должен отвечать требованиям:

шрифт должен быть читаемым;

все поля и надписи на обороте документа хорошо видны.

Также ПриватБанк отметил важность внесения обновленных данных по их требованию. При отсутствии актуальных документов финучреждение имеет полное право временно ограничивать операции. Таковы условия и правила предоставления банковских услуг.

Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, что денежные переводы у польских злотых теперь доступны клиентам госфинучреждения "ПриватБанк". Такая возможность стала возможна благодаря коллаборации европейского финансового сервиса ZEN.COM.

Также сообщалось, что в государственном ПриватБанке во время войны операции по покупке иностранной валюты у клиентов производятся без ограничения. Однако есть определенные лимиты, по которым нужно предоставить документы.