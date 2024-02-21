Пенсии в Украине — названы лучшие способы увеличить выплаты

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Украинским гражданам рассказали о лучших способах повысить пенсии. В целом есть четыре вида добровольной уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Об этом сообщили в одном из управлений Пенсионного фонда.

Виды страховых взносов в Украине

В ПФУ отметили, что добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования является простым и доступным способом осуществления страховых взносов, которые в итоге увеличат пенсионные выплаты в будущем или адресно поддержат пенсионеров.

Доплаты к минимальному страховому взносу

В случае, если уплаченная сумма страхового взноса была меньше минимального размера, гражданин имеет право доплатить до минимального страхового взноса так, чтобы общая сумма средств, внесенных за соответствующий месяц, была не меньше минимального размера страхового взноса.

Добровольная уплата единого взноса за этот период

Как объясняют в ПФУ, суммы внесенных страховых сумм засчитывают за месяц, когда деньги поступили на счет Пенсионного фонда. Именно этот месяц зачислят в страховой стаж и за него учтут зарплату для незастрахованных лиц, а для застрахованных — увеличат зарплату для начисления пенсии.

Добровольная уплата единого взноса за предыдущий период

Граждане могут принимать добровольное участие в системе общеобязательного государственного соцстрахования в течение срока, определенного в договоре о добровольном участии, однако не менее года, кроме договоров по единовременной оплате.

Меценатские пожертвования на выплату пенсий

Любое юридическое или физическое лицо, гражданин, проживающий в Украине или за рубежом, может уплатить определенную сумму денег, которую сразу направят на пенсионные выплаты конкретному пенсионеру или используют как дополнительный финансовый ресурс Пенсионного фонда.

Кто из граждан имеет право вносить страховые взносы

Согласно закону № 1058-IV от 09.07.2003 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" к добровольному участию в пенсионном страховании допускаются как застрахованные, так и незастрахованные граждане старше 16 лет.

Условия участия следующие:

есть данные о таких гражданах в реестре застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного соцстрахования;

таким гражданам не назначали пенсию в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

заключение договора о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование по ПФУ на его портале.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионные выплаты некоторых граждан Украины должны дополнительно повыситься в апреле 2024 года. Речь идет о лицах старше 65 лет и имеющих полный стаж.

Ранее мы писали, что украинским пенсионерам обещают с 1 марта 2024 года провести масштабную индексацию выплат, которая в среднем может вырасти на 13%. Известно кто может получить на 300, 600 и 1 тыс. гривен больше.