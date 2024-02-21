Пенсії в Україні — названо найкращі способи збільшити виплати

Гроші у гаманці. Фото: УНІАН

Українським громадянам розповіли про найкращі способи підвищити пенсії. Загалом є чотири види добровільної сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Про це повідомили в одному з управлінь Пенсійного фонду.

Види страхових внесків в Україні

У ПФУ зазначили, що добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування є простим та доступним способом здійснення страхових внесків, які у підсумку збільшать власні пенсійні виплати у майбутньому чи адресно підтримають пенсіонерів.

Доплати до мінімального страхового внеску

У разі, якщо сплачена сума страхового внеску була меншою за мінімальний розмір, громадянин має право доплатити до мінімального страхового внеску так, щоб загальна сума коштів, внесених за відповідний місяць була не менша за мінімальний розмір страхового внеску.

Добровільна сплата єдиного внеску за нинішній період

Як пояснюють у ПФУ, суми внесених страхових сум зараховують за місяць, коли гроші надійшлии на рахунок Пенсійного фонду. Саме цей місяць зарахують до страхового стажу і за нього врахують зарплату — для незастрахованих осіб, а для застрахованих — збільшать зарплату для обчислення пенсії.

Добровільна сплата єдиного внеску за попередній період

Громадяни можуть брати добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування упродовж терміну, визначеного в договорі про добровільну участь, проте не менше року, окрім договорів щодо одноразової сплати.

Меценатські пожертви на виплату пенсій

Будь-яка юридична чи фізична особа, громадянин, який проживає в Україні чи за кордоном, може сплатити певну суму грошей, яку одразу спрямуть на пенсійні виплати конкретному пенсіонеру чи використають як додатковий фінансовий ресурс Пенсійного фонду.

Хто з громадян має право робити страхові внески

Згідно із законом№ 1058-IV від 09.07.2003 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" до добровільної участі у пенсійному страхуванні допускаються як застраховані, так і незастраховані громадяни, яким більше 16 років.

Умови участі наступні:

наявні дані про таких громадян в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування;

таким громадянам не призначали пенсію у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

укладення договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з ПФУ на його порталі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсійні виплати деяких громадян України мають додатково підвищити у квітні 2024 року. Йдеться про осіб, яким понад 65 років, та мають повний стаж.

Раніше ми писали, що українським пенсіонерам обіцяють з 1 березня 2024 року провести масштабну індексацію виплат, яка в середньому може зрости на 13%. Відомо, хто може отримати на 300, 600 та 1 тис. гривень більше.