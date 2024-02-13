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Украинцы могут ощутимо увеличить размер пенсий — два действенных варианта

13 февраля 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии в Украине — два варианта ощутимо увеличить размер выплат
Граждане почтенного возраста. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, что некоторые граждане могут существенно повысить размер пенсий. В частности, это возможно в случае, если человек решит продолжить работу после 60 лет и откажется от пенсии.

Об этом рассказали представители фонда.

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Как ощутимо повысить размер пенсий

По законодательству, если гражданин продолжит в дальнейшем работать после 60 лет и будет получать пенсию, это только повысит страховой стаж, однако не прибавит средств.

Однако, если он откажется от пенсии и останется на работе после 60-ти, то она будет расти каждый месяц на 0,75%. В связи с этим за десять лет работы и выхода на пенсию в 70 лет размер ежемесячного прироста может составить уже 90%.

Так, если пенсия в 60-т составляет 5 тыс. гривен, то в случае ее отложения на пять лет и продолжении работы человек сможет получать после 70 лет 9,5 тыс. гривен.

Другой вариант повысить пенсию

Можно также отказаться от выхода на "заслуженный отдых" в 60 лет, однако не продолжать работать. В этом случае ежемесячно пенсионная выплата будет увеличиваться на 0,5%.

Если пенсионная выплата составляет 5 тыс. гривен, то через пять лет, при выходе в 65 лет, человек получит уже 6,5 тыс. гривен, то есть на 1,5 тыс. гривен больше.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируется повышение пенсии в марте 2024 года во время плановой индексации. Средний размер прибавки может составлять около 13%. Некоторые пенсионеры получат надбавки к выплате в сумме 1 тыс. гривен.

Также мы сообщали, что украинское законодательство предусматривает, что размер пенсии должен определяться на основе страхового стажа гражданина и уровня получаемой заработной платы. Однако есть варианты, как увеличить конечный размер выплаты.

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