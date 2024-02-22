ПриватБанк не начисляет пенсии — ПФУ советует подавать в суд

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на непоступление пенсий на карты. По рекомендации Пенсионного фонда — собираются подавать в суд.

Об этом говорится на портале Minfin.

Проблемы с начислением пенсий в ПриватБанке

Как говорится в сообщении одной из клиенток, Пенсионный фонд перечислил на карту ПриватБанка пенсию, однако на карту деньги не поступили. О перечислении средств свидетельствует соответствующая официальная справка, выданная в ПФУ. На портале фонда указано, что пенсия выдана на указанные реквизиты банка.

Женщина пыталась выяснить, в чем проблема, в ПриватБанке, однако с коммуникацией возникла масса проблем.

"На моей карточке Приватбанка денег нет, большая проблема с коммуникацией с Приватбанком, практически невозможно дозвониться "живому человеку". В моем отделении Приватбанка в г. Киеве смогли только звонить в колцентр, что и я звонила, и оформить заявку, через мой же Приват24?! Что-то больше, они сказали, что сделать не могут — то есть ничего, что я могла бы сделать и сама — дополнительной помощи и содействия никаких", — жалуется клиентка.

В итоге на официальную заявку ПриватБанк ответил, что средств нет из-за отсутствия финансирования, то есть не поступили от Пенсионного фонда, что противоречит официальной справке и информации на портале ПФУ, где указано, что пенсия выдана на реквизиты в ПриватБанке. Кроме того, сумму пенсии за февральский фонд учел в доход за 2024 год.

Украинка отмечает, что вместо того, чтобы решить соответствующий вопрос, сотрудники ПриватБанка рассказывают уже несколько версий, почему на карте нет средств.

"Странно они подтверждают, что деньги начислены (не понятно, каким образом они это видят, если денег нет), но не уплачены (перечислены) ПФУ, игнорируя то, что по информации ПФУ — деньги выплачены и должны быть на карте", — сообщает она.

Также рассказала, что в Пенсионном фонде рекомендуют обращаться в суд.

"В ПФУ разводят руками и советуют обращаться в суд, что я и намерена сделать как юрист с 25-летним стажем. Если в ближайшее время мой вопрос не будет решен, я также потребую возмещения от ПриватБанка за просрочку выплаты пенсии на настоящее время уже на восемь дней плюс моральный вред. Кроме того, намерена распространить информацию об этом позорном случае на всех возможных информационных ресурсах, в частности телевидении", — добавила клиента.

Представители банка отреагировали на жалобу на сайте, однако посоветовали перейти в частные сообщения для уточнения контактов и более детального рассмотрения ситуации.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение "ПриватБанк" поможет украинским предпринимателям с своевременным представлением налоговой отчетности. В "Приват24 для бизнеса" появилась новая услуга автоматического заполнения календаря отчетов.

Также сообщалось, что ПриватБанк предоставил своим клиентам возможность осуществлять денежные переводы на зарубежные карты вдвое дешевле. Такие изменения будут действовать два месяца.