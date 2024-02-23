Индексация в марте и в июле — как и кому повысят выплаты

Женщина пенсионного возраста. Фото: Unsplush

С 1 марта для украинцев будет проведена индексация пенсий с процентом повышения в 7,9%, которая охватит большинство пенсионеров. Также ожидается индексация с 1 июля, которая коснется тех, кто вышел на заслуженный отдых по спецзаконам.

Об этом рассказала член Комитета ВРУ по вопросам бюджета Леся Забуранная в эфире телемарафона.

Индексация с 1 марта

Ожидается, что во время мартовской индексации пересчитают пенсионные выплаты 10,5 млн украинцев. То есть состоится повышение пенсии, учитывая размер потребительской инфляции и рост средней заработной платы в стране. Каждый год Кабинет министров определяет коэффициент этого повышения.

В начале весны индексация коснется тех граждан, которые получают выплаты:

по возрасту;

по выслуге лет;

по инвалидности;

в связи с утратой кормильца;

по инвалидности в результате ликвидации аварии на ЧАЭС.

Как отметила Забуранная, индексация будет касаться подавляющего числа пожилых людей, имеющих страховой стаж.

Предполагается, что максимально пенсия вырастет на 1577 гривен.

"И еще нужно учесть, что индексация будет касаться тех людей, которые вышли на пенсию до 2021 года. Вышедшие с 2021 до 2023 года — соответственно, индексация будет составлять дополнительных 100 гривен", — сообщила нардеп.

В целом размер доплат будет индивидуальным, ведь будет зависеть от основной суммы выплат, которые получает каждый пенсионер.

Индексация с 1 июля

Второе повышение пенсий состоится этим летом. С 1 июля планируют провести индексацию пенсий, назначенных в соответствии с законами:

"О государственной службе";

"О службе в органах местного самоуправления";

"О статусе народного депутата Украины";

"О научной и научно-технической деятельности.

Спецпенсии в июле будут проиндексированы без учета надбавок, повышений, дополнительных пенсий, пособий, пенсии за особые заслуги, ежемесячных доплат.

Некоторым категориям граждан не повысят выплаты при индексации. Это будет касаться:

тех граждан, которые получают самые большие пенсии;

граждан, вышедших на пенсию за последние три года;

пенсионеров с выплатами, которые меньше минимальных.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское законодательство предусматривает, что размер пенсии должен определяться на основе страхового стажа гражданина и уровня получаемой заработной платы. Однако есть варианты, как увеличить конечный размер выплаты.

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики уточнили, кому грозит непоступление пенсионных средств на банковские карты. Такая норма касается исключительно граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих на временно оккупированных территориях.