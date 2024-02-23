Індексація у березні та в липні — як та кому підвищать виплати

Жінка пенсійного віку. Фото: Unsplush

Від 1 березня для українців проведуть індексацію пенсій з відсотком підвищення у 7,9%, яка охопить більшість пенсіонерів. Також очікується індексація з 1 липня, яка торкнеться тих, хто вийшов на заслужений відпочинок за спецзаконами.

Про це розповіла членкиня Комітету ВРУ з питань бюджету Леся Забуранна в ефірі телемарафону.

Індексація з 1 березня

Очікується, що під час березневої індексації перерахують пенсійні виплати 10,5 млн українців. Тобто відбудеться підвищення пенсії, з огляду на розмір споживчої інфляції та зростання середньої заробітної плати в країні. Щороку Кабінет міністрів визначає коефіцієнт цього підвищення.

На початку весни індексація торкнеться тих громадян, які отримують виплати:

за віком;

за вислугою років;

за інвалідністю;

у зв’язку із втратою годувальника;

за інвалідністю внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС.

Як зазначила Забуранна, індексація стосуватиметься переважної кількості літніх людей, які мають страховий стаж.

Передбачається, що максимально пенсія зросте на 1 577 гривень.

"І ще потрібно врахувати, що індексація стосуватиметься тих людей, які вийшли на пенсію до 2021 року. Ті, хто вийшли від 2021-го до 2023 року — відповідно, індексація становитиме додаткових 100 гривень", — повідомила нардеп.

Загалом розмір доплат буде індивідуальним, адже залежатиме від основної суми виплат, які отримує кожен пенсіонер.

Індексація з 1 липня

Друге підвищення пенсій відбудеться цього літа. Від 1 липня планують провести індексацію пенсій, призначених відповідно до законів:

"Про державну службу";

"Про службу в органах місцевого самоврядування";

"Про статус народного депутата України";

"Про наукову і науково-технічну діяльність.

Спецпенсії у липні будуть проіндексовані без врахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги, щомісячних доплат.

Деяким категоріям громадян не підвищать виплати під час індексації. Це стосуватиметься:

тих громадян, які отримують найбільші пенсії;

громадян, які вийшли на пенсію упродовж останніх трьох років;

пенсіонерів з виплатами, які менші за мінімальні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українське законодавство передбачає, що розмір пенсії має визначатися на основі страхового стажу громадянина та рівня заробітної плати, яку отримував. Проте існують варіанти, як збільшити кінцевий розмір виплати.

Також ми писали, що в Міністерстві соціальної політики уточнили, кому загрожує ненадходження пенсійних коштів на банківські картки. Така норма стосується виключно громадян з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які проживають на тимчасово окупованих територіях.