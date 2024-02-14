Помощь украинцам — как получить 2,5 тыс. евро гранта на бизнес

Европейская валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Med

Украинские предприниматели, желающие масштабировать свой бизнес и выйти на европейский рынок, могут принять участие в отборе на новый проект UkraineReady4EU. В его рамках можно получить грант на продвижение бизнеса.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Читайте также:

Гранты до 2,5 тыс. евро на бизнес

По данным Минцифры, речь идет о ваучерной финансовой поддержке до 2,5 тысячи евро. Ожидается, что деньги получат 1,55 тысячи украинских компаний малого и среднего бизнеса.

Присоединиться к проекту могут украинские малые и средние предприятия, а также стартапы, которые:

расположены и осуществляют деятельность на подконтрольной Украине территории/релоцировались в страны Евросоюза, но зарегистрированы в Украине;

зарегистрированные по украинскому законодательству;

не находятся в процессе ликвидации/прекращения хозяйственной деятельности;

соответствуют европейскому определению МСП.

Средства разрешается потратить на:

участие в торговых миссиях;

брокерские мероприятия;

организацию стендов на международных выставках и других международных мероприятиях.

"Создавайте топовый бизнес, а мы поможем в масштабировании", — говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

Все желающие могут подавать заявки по ссылке.

Конечная дата приема заявок — 30 июня 2025 года.

Проект UkraineReady4EU реализуют при поддержке международных программ развития бизнеса и интернационализации — Европейская сеть предприятий (EEN), "Эразмус для молодых предпринимателей", European Cluster Collaboration Platform (ECCP) и реализуется Торгово-промышленной палатой Украины, Институтом физики НАН Украины, госучреждением "Офис с развития предпринимательства и экспорта", общественным союзом "Харьковский кластер информационных технологий", Public Institution Lietuvos inovacijų centras/Lithuanian Innovation Centre (LIC), Polish Agency for Enterprise Development (PARP), Bayern Innovativ GmbH (BAY INNO) и финподдержки ЕС.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство Украины выделяет 40 млрд гривен украинским предпринимателям в 2024 году. Эти средства ориентированы на стимулирование экономической активности и помощь бизнесу.

Также сообщалось о том, что государство предоставило украинцам грантов по программе "єРобота" на открытие и поддержку бизнеса на 7 миллиардов гривен. Деньги получили более 13,2 тысячи предпринимателей.