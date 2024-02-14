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Украинцам предоставят по 2,5 тыс. евро поддержки — кто получит гранты

14 февраля 2024 09:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь украинцам — как получить 2,5 тыс. евро гранта на бизнес
Европейская валюта. Фото: AFP 2023/Meguel Med
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские предприниматели, желающие масштабировать свой бизнес и выйти на европейский рынок, могут принять участие в отборе на новый проект UkraineReady4EU. В его рамках можно получить грант на продвижение бизнеса.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

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По данным Минцифры, речь идет о ваучерной финансовой поддержке до 2,5 тысячи евро. Ожидается, что деньги получат 1,55 тысячи украинских компаний малого и среднего бизнеса.

Присоединиться к проекту могут украинские малые и средние предприятия, а также стартапы, которые:

  • расположены и осуществляют деятельность на подконтрольной Украине территории/релоцировались в страны Евросоюза, но зарегистрированы в Украине;
  • зарегистрированные по украинскому законодательству;
  • не находятся в процессе ликвидации/прекращения хозяйственной деятельности;
  • соответствуют европейскому определению МСП.

Средства разрешается потратить на:

  • участие в торговых миссиях;
  • брокерские мероприятия;
  • организацию стендов на международных выставках и других международных мероприятиях.

"Создавайте топовый бизнес, а мы поможем в масштабировании", — говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

Все желающие могут подавать заявки по ссылке.

Конечная дата приема заявок — 30 июня 2025 года.

Проект UkraineReady4EU реализуют при поддержке международных программ развития бизнеса и интернационализации — Европейская сеть предприятий (EEN), "Эразмус для молодых предпринимателей", European Cluster Collaboration Platform (ECCP) и реализуется Торгово-промышленной палатой Украины, Институтом физики НАН Украины, госучреждением "Офис с развития предпринимательства и экспорта", общественным союзом "Харьковский кластер информационных технологий", Public Institution Lietuvos inovacijų centras/Lithuanian Innovation Centre (LIC), Polish Agency for Enterprise Development (PARP), Bayern Innovativ GmbH (BAY INNO) и финподдержки ЕС.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство Украины выделяет 40 млрд гривен украинским предпринимателям в 2024 году. Эти средства ориентированы на стимулирование экономической активности и помощь бизнесу.

Также сообщалось о том, что государство предоставило украинцам грантов по программе "єРобота" на открытие и поддержку бизнеса на 7 миллиардов гривен. Деньги получили более 13,2 тысячи предпринимателей.

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