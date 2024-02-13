ПриватБанк блокирует счета с выплатами на детей – что советуют

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" жалуются на путаницу с блокировкой карт и невозможность годами получить социальные выплаты "на детей". В банке советуют обращаться в исполнительную службу.

Об этом говорится на портале Minfin.

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Подробнее о соцвыплатах и заблокированных счетах

Как говорится в сообщении одной из клиенток ПриватБанка, она хотела оформить детские выплаты в связи с рождением ребенка, однако два счета в банке заблокированы частным исполнителем.

Перед тем, как оформить детские выплаты, я обратилась к исполнителю, чтобы открыли карту с выплатами для получения "детских", что там и сделали, однако банк начислил выплаты на другой заблокированный счет. В итоге женщина целый год не имеет доступа к выплатам "пакунок малюка".

"В соцстрахе я предоставила реквизиты этого счета, что есть в заявлении. Что сделал банк, он просто начислил детские на другой счет, который не разблокирован. Уже прошел почти год, я детские (пакунок малюка) так и не получила. Вот и вопрос, что это за банк? Просто работают некомпетентные люди. Какое право вы имеете так делать?" — говорится в жалобе.

Ответ ПриватБанка

Представители ПриватБанка отреагировали на жалобу, отметив, что зачисление было произведено на банковскую карту, указанную в ведомости. Там посоветовали урегулировать соответствующий вопрос с исполнительной службой.

"Советуем обращаться к исполнителю для урегулирования вопроса. Дополнительно вам будет направлен официальный ответ банком по данному вопросу", — говорится в ответе финучреждения.

Источник: ПриватБанк

Как известно, получить денежную помощь от государства по поводу рождения ребенка "Пакунок малюка" можно только через ПриватБанк.

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение "Ощадбанк" блокирует без объяснений счета своих клиентов, находящихся за границей. Для уяснения обстоятельств рекомендуют явиться лично в отделение банка.

Ранее мы писали, что находящиеся за рубежом клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку карт без предупреждения. В банке утверждают, что действуют в рамках действующих правил финансового мониторинга.