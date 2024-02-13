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Українцям нараховують "дитячі" на заблоковані рахунки — що радять у банках

13 лютого 2024 10:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк блокує рахунки із виплатами на дітей — що радять
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на плутанину із блокуванням карток та неможливість роками отримати соціальні виплати "на дітей". У банку радять звертатися до виконавчої служби.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Як йдеться у повідомленні однієї з клієнток ПриватБанку, вона хотіла оформити дитячі виплати у зв'язку з народженням дитини, однак два рахунки в банку заблоковані приватним виконавцем.

Перед тим, як оформити дитячі виплати, я звернулась до виконавця, щоб відкрили картку з виплатами для отримання "дитячих", що там і зробили, однак банк нарахував виплати на інший заблокований рахунок. У  підсумку — жінка цілий рік не має доступу до виплат "пакунку малюка".

"У соцстраху я надала реквізити цього рахунку, що є в заяві. Що зробив банк, він просто нарахував дитячі на інший рахунок, який не розблокований. Вже пройшов майже рік, я дитячі (пакунок малюка) так і не отримала. Ось і питання, що це за банк? Просто працюють некомпетентні люди. Яке право ви маєте так робити?" — йдеться у скарзі.

Відповідь ПриватБанку

Представники ПриватБанку відреагували на скаргу, зазначивши, що зарахування було здійснено на банківську картку, що вказана у відомості. Там порадили врегулювати відповідне питання з виконавчою службою.

"Радимо звертатись до виконавця для врегулювання питання. Додатково вам буде направлена офіційна відповідь банком з даного питання", — йдеться у відповіді фінустанови.

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

Як відомо, отримати грошову допомогу від держави з приводу народження дитини "Пакунок малюка" можна тільки через ПриватБанк.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "Ощадбанк" блокує без пояснень рахунки своїх клієнтів, які перебувають за кордоном. Для з'ясування обставин рекомендують з'явитися особисто у відділення банку.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку, які перебувають за кордоном, скаржаться на блокування карток без попередження. У банку стверджують, що діють у рамках чинних правил фінансового моніторингу.

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