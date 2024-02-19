Тарифы на газ — какие будут цены у поставщиков с 1 марта

Работник газовой сферы. Фото: EPA/UPG

Украинским гражданам назвали тарифы на газ с 1 марта 2024 года. Речь идет о ценах, которые предлагают 12 компаний.

Об этом сообщает "Газправда".

Какие будут цены на газ в марте

Природный газ для бытовых потребителей до конца отопительного сезона не подорожает, ведь в стране после начала полномасштабной войны действует мораторий на повышение некоторых коммунальных тарифов, в частности, на газ.

Ценники газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов могут пересмотреть после 1 мая этого года.

Поэтому в марте украинцы будут платить по тарифу, который колеблется в пределах от 7,7 до 9,9 грн за кубометр. 98% потребителей получают газ по 7,96 грн/кубометр от ГК "Нафтогаз".

Если взять социальную норму на трех человек в квартире, где газ используют только для приготовления пищи на плите, то необходимо 9,9 кубометра. То есть оплата за месяц будет равна 78,8 грн. Дополнительно необходимо платить за доставку топлива — сумма варьируется в зависимости от региона.

Шесть поставщиков предлагают цену в 8 грн, пять — выше. В общей сложности речь идет о годовых тарифах 12 поставщиков.

Источник: Газправда

Что еще нужно знать

Напомним, власти Украины не планируют повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. На сегодняшний день нет никаких проектов решений.

Также сообщалось, что коммунальные услуги для украинцев могут подорожать из-за отсутствия финансовой помощи от США. Украинские власти уже готовят план "Б" на случай, если американское правительство не разблокирует поддержку.