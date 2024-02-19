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Українцям показали тарифи на газ з 1 березня — які ціни від постачальників

19 лютого 2024 08:20
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи на газ — які будуть ціни у постачальників з 1 березня
Працівник газової сфери. Фото: EPA/UPG
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українським громадянам назвали тарифи на природний газ з 1 березня 2024 року. Йдеться про ціни, які пропонують 12 компаній.

Про це повідомляє "Газправда".

Які будуть ціни на газ у березні

Природний газ для побутових споживачів до кінця опалювального сезону не подорожчає, адже в країні після початку повномасштабної війни діє мораторій на підвищення деяких комунальних тарифів, зокрема, на природний газ.

Цінники газопостачальні компанії в рамках річних тарифних планів можуть переглянути після 1 травня цього року.

Тож, у березні українці надалі платитимуть за тарифом, що коливається в межах від 7,7 до 9,9 грн за кубометр. 98% споживачів отримують газ по 7,96 грн/кубометр від ГК "Нафтогаз".

Якщо взяти соціальну норму на трьох осіб у квартирі, де газ використовують тільки для приготування їжі на плиті, необхідно 9,9 кубометра. Тобто оплата за місяць дорівнюватиме 78,8 грн. Додатково необхідно платити за доставку пального — сума варіюється залежно від регіону.

Шість постачальників пропонують ціну у 8 грн, п'ять — вище. Загалом йдеться про річні тарифи 12 постачальників.

 

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Джерело: Газправда

Що ще треба знати

Нагадаємо, влада України не планує наразі підвищувати вартість електроенергії до 6 грн за кіловат. На сьогодні немає жодних проєктів рішень.

Також повідомлялося, що комунальні послуги для українців можуть здорожчати через відсутність фінансової допомоги від США. Українська влада вже готує план "Б" на випадок, якщо американський уряд не розблокує підтримку. 

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