Счета за газ — в трех регионах отменят плату за голубое топливо

Бытовая газовая плита. Фото: Новни.LIVE, Игорь Кузнецов

Часть украинцев в следующем отопительном сезоне 2024-2025 сможет не платить за газ, ведь государство позаботится об уязвимых категориях населения. Речь идет об обеспечении бытовым сжиженным газом.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Читайте также:

Кто сможет не платить за газ

По словам вице-премьера Ирины Верещук, речь идет об экспериментальной инициативе, разработанной для обеспечения сжиженным газом уязвимых категорий граждан, проживающих на территориях, где продолжаются активные боевые действия.

Ожидается, что сначала реализация проекта затронет жителей Харьковской области, а затем географию расширят еще на два пострадавших региона. Речь идет о Сумской и Донецкой областях.

Проект соответствующего постановления разработали совместно Министерство энергетики и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, прифронтовые общины, областные военные администрации и другие заинтересованные участники.

"В рамках гуманитарного реагирования мы хотим обеспечить бытовым газом как можно больше уязвимых граждан на прифронтовых территориях. Поэтому не будем ограничиваться Харьковщиной. Распространим проект на Сумскую и Донецкую области", — сообщила министр.

Кто должен платить за топливо

Соответственно, остальные украинские граждане, проживающие на относительно спокойных территориях, будут в дальнейшем платить за газоснабжение по постоянной цене. Газ предлагают 12 поставщиков, у каждого из которых свой тариф.

Поскольку большинство являются клиентами Нафтогаза, то стоимость голубого топлива будет составлять до конца будущего отопительного сезона фиксированную цену 7,96 грн за 1 куб. м. В то же время самая низкая стоимость газа составляет 7,70 гривны — от газоснабжающей компании "Эру Людям".

После завершения отопительного сезона цены на газ могут быть пересмотрены, утверждают эксперты. В то же время, по рекомендации Международного валютного фонда (МВФ), стоимость может возрасти по окончании войны.

Что еще стоит знать

Напомним, в Киевской области может существенно подорожать услуга по водоснабжению и водоотводу. Стоимость одного кубометра может сразу подскочить на 70%.

Также мы писали, что государство предоставляет уязвимым категориям граждан жилищные субсидии, что является безвозвратной адресной соцпомощью. Известно, могут ли такую помощь получить переселенцы и иностранцы.