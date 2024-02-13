Зарплаты в Армии восстановления вырастут — кто получит 12 тыс. грн

Денежные купюры. Фото: РБК-Украина

За год деятельности правительственного проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных восстановительных работ присоединилось около 90 тысяч украинцев. Заработная плата в такой армии превышает официальную "минималку".

Об этом информирует Государственная служба занятости Украины.

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Зарплаты в "Армии восстановления" в 2024-м

С 1 января текущего года граждане, которые стали в ряды "Армии восстановления", начали получать несколько больше, выплаты выросли до 10,65 тыс. гривен.

Однако с 1 апреля зарплату обещают повысить до 12 тысяч гривен.

В "армии" экономического фронта за такую зарплату следует выполнять работу, направленную как на удовлетворение потребностей Вооруженных сил, так и на обеспечение потребностей жизнедеятельности населенных пунктов.

Работникам, в частности, нужно:

разбирать завалы и восстанавливать дома, поврежденные в результате боевых действий;

заниматься заготовкой дров для армии и населения;

разгружать гуманитарную помощь;

предоставлять соцуслуги в "Пунктах незламності";

укреплять дамбы;

строить защитные сооружения;

плести маскировочные сетки;

расчищать автомобильные дороги от завалов;

оказывать помощь внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью или пожилым людям.

Как присоединиться к "Армии восстановления"

Граждане могут вступить в ряды "Армии восстановления" в регионе, где проводят или будут выполняться общественно полезные работы. Речь идет о:

Харьковской области;

Полтавской области;

Донецкой области;

Киевской области;

Черниговской области.

К работам допускаются исключительно лица, отвечающие требованиям:

являются работоспособными;

зарегистрированными безработными;

переселенцы, у которых нет ограничений по состоянию здоровья.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году ситуация с трудоустройством ветеранов ухудшилась. Уровень безработицы среди этой категории граждан за год вырос на 3%, до 30,95%.

Также мы писали, что в Украине идет реализация программы усиления конкурентоспособности граждан на рынке труда. В ее рамках ваучеры на переобучение получили свыше 1,7 тыс. украинцев с начала 2024 года.