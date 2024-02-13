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В "Армии восстановления" будут платить больше — что обещают

13 февраля 2024 22:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в Армии восстановления вырастут — кто получит 12 тыс. грн
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

За год деятельности правительственного проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных восстановительных работ присоединилось около 90 тысяч украинцев. Заработная плата в такой армии превышает официальную "минималку".

Об этом информирует Государственная служба занятости Украины.

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Зарплаты в "Армии восстановления" в 2024-м

С 1 января текущего года граждане, которые стали в ряды "Армии восстановления", начали получать несколько больше, выплаты выросли до 10,65 тыс. гривен.

Однако с 1 апреля зарплату обещают повысить до 12 тысяч гривен.

В "армии" экономического фронта за такую зарплату следует выполнять работу, направленную как на удовлетворение потребностей Вооруженных сил, так и на обеспечение потребностей жизнедеятельности населенных пунктов.

Работникам, в частности, нужно:

  • разбирать завалы и восстанавливать дома, поврежденные в результате боевых действий;
  • заниматься заготовкой дров для армии и населения;
  • разгружать гуманитарную помощь;
  • предоставлять соцуслуги в "Пунктах незламності";
  • укреплять дамбы;
  • строить защитные сооружения;
  • плести маскировочные сетки;
  • расчищать автомобильные дороги от завалов;
  • оказывать помощь внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью или пожилым людям.

Как присоединиться к "Армии восстановления"

Граждане могут вступить в ряды "Армии восстановления" в регионе, где проводят или будут выполняться общественно полезные работы. Речь идет о:

  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Донецкой области;
  • Киевской области;
  • Черниговской области.

К работам допускаются исключительно лица, отвечающие требованиям:

  • являются работоспособными;
  • зарегистрированными безработными;
  • переселенцы, у которых нет ограничений по состоянию здоровья.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2024 году ситуация с трудоустройством ветеранов ухудшилась. Уровень безработицы среди этой категории граждан за год вырос на 3%, до 30,95%.

Также мы писали, что в Украине идет реализация программы усиления конкурентоспособности граждан на рынке труда. В ее рамках ваучеры на переобучение получили свыше 1,7 тыс. украинцев с начала 2024 года.

зарплаты
работа
безработица
деньги
Армія відновлення

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