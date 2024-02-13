Зарплаты в Армии восстановления вырастут — кто получит 12 тыс. грн

В "Армии восстановления" будут платить больше — что обещают
За год деятельности правительственного проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных восстановительных работ присоединилось около 90 тысяч украинцев. Заработная плата в такой армии превышает официальную "минималку".
Об этом информирует Государственная служба занятости Украины.
Зарплаты в "Армии восстановления" в 2024-м
С 1 января текущего года граждане, которые стали в ряды "Армии восстановления", начали получать несколько больше, выплаты выросли до 10,65 тыс. гривен.
Однако с 1 апреля зарплату обещают повысить до 12 тысяч гривен.
В "армии" экономического фронта за такую зарплату следует выполнять работу, направленную как на удовлетворение потребностей Вооруженных сил, так и на обеспечение потребностей жизнедеятельности населенных пунктов.
Работникам, в частности, нужно:
- разбирать завалы и восстанавливать дома, поврежденные в результате боевых действий;
- заниматься заготовкой дров для армии и населения;
- разгружать гуманитарную помощь;
- предоставлять соцуслуги в "Пунктах незламності";
- укреплять дамбы;
- строить защитные сооружения;
- плести маскировочные сетки;
- расчищать автомобильные дороги от завалов;
- оказывать помощь внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью или пожилым людям.
Как присоединиться к "Армии восстановления"
Граждане могут вступить в ряды "Армии восстановления" в регионе, где проводят или будут выполняться общественно полезные работы. Речь идет о:
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Донецкой области;
- Киевской области;
- Черниговской области.
К работам допускаются исключительно лица, отвечающие требованиям:
- являются работоспособными;
- зарегистрированными безработными;
- переселенцы, у которых нет ограничений по состоянию здоровья.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в 2024 году ситуация с трудоустройством ветеранов ухудшилась. Уровень безработицы среди этой категории граждан за год вырос на 3%, до 30,95%.
Также мы писали, что в Украине идет реализация программы усиления конкурентоспособности граждан на рынке труда. В ее рамках ваучеры на переобучение получили свыше 1,7 тыс. украинцев с начала 2024 года.
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