Альпари банк ликвидируют — что будет с деньгами вкладчиков

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине планируют прекратить работу очередного убыточного банка. Речь идет об Альпари банке, завершение деятельности которого согласовали с регулятором в конце прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Альпари банка.

Финансовые проблемы Альпари банка

Альпари банк считался самым маленьким из всех финучреждений. В 2021 году было только одно отделение. По информации на 1 января 2024-го, чистые активы банка составили 193,4 млн грн (доля 0,007% банковской системы).

В Альпари насчитывалось 6 176 вкладчиков, на счетах которых лежало 679 млн гривен. Банк по итогам 2023 года получил убытки в 6 млн гривен.

Владелец всех акций — гражданин Украины Бахтари Хедаятоллах, проживающий в ОАЭ.

В 2021 году Укрпочта заявила о желании приобрести Альпари банк за 260 млн гривен. На это Мининфраструктуры предоставило соответствующее разрешение, однако из-за проблем с документами соглашение так и не было заключено.

Как отмечают в пресс-центре финучреждения, банк уже сворачивает предоставление отдельных банковских услуг, в частности, не привлекает средства и банковские металлы, подлежащие возврату. Также ограничено предоставление финансов и банковских металлов в кредит в счет привлеченных в депозиты. Постепенно закрываются текущие счета, новые не открываются.

Выплаты вкладчикам должен осуществить Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Согласно статье 27 закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц, уполномоченное лицо Фонда должно составить перечень счетов вкладчиков и определить расчетные суммы возмещения средств по вкладам за счет средств Фонда по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом неплатежеспособного банка с рынка.

Другие убыточные банки в Украине

Ранее Национальный банк назвал убыточные финансовые учреждения в стране, финансовая деятельность которых вызывает вопросы. Прошлый год с убытком завершили 7 из 63 украинских банков. Общая сумма — 245,3 млн гривен. Проблемы возникли в:

Альпари Банка — 6,06 млн гривен;

Первого инвестиционного банка — 16,35 млн гривен;

Правэкс Банка — 92,89 млн гривен;

Индустриалбанка — 40,38 млн гривен;

Мотор-Банка — 47,42 млн гривен;

МетаБанка — 15,28 млн гривен;

Окси Банка — 26,88 млн гривен.

В то же время прибыль 56 других банков в прошлом году достигла 86,79 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой прокомментировал возможный ажиотаж на рынке валют. Он также рассказал о том, где в Украине выгоднее всего обменивать валюту.

Также мы писали, что к началу 2024 года граждане Украины хранят в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1,234 трлн гривен. Несмотря на сверхнизкие процентные ставки, 35,5% вкладов приходится на иностранную валюту.