Денежная помощь от NRC — как подать заявку на выплаты в 10,8 тыс. гривен

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине стартовала регистрация на новую финансовую помощь. Заявки принимает Норвежский совет по делам беженцев в Украине (NRC).

Об этом говорится на странице NRC.

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Как отмечается, Норвежский совет по делам беженцев вновь объявил регистрацию на выплаты для украинских граждан из категории наиболее уязвимых.

Подать заявку можно с 9 по 18 февраля. Размер пособия составляет 3,6 тыс. гривен в месяц в течение трех месяцев.

Деньги можно потратить на различные потребности: продукты, образование, медицинскую помощь и жилье.

Кто может претендовать на выплаты

Помощь предназначена только для некоторых категорий людей, пострадавших от военных действий в Украине. А именно:

граждане, проживающие вблизи линии фронта;

лица, пострадавшие от недавних событий;

граждане, проживающие на территории вне контроля украинского правительства;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), покинувшие свой дом из-за войны.

Там отмечают, что если раньше гражданин получал денежную помощь от NRC или другой международной организации, то его лишат приоритета помощи.

Заявки можно подавать на странице организации. Там следует внести персональную информацию. В некоторых случаях могут попросить предоставить конкретные данные (например, ИНН) во избежание дублирования выплат.

"Перед тем, как начать процесс подачи заявки, убедитесь, что услуги GPS на вашем устройстве включены. Мы будем проверять ваше местонахождение, поэтому мы не будем принимать заявки без действительной геолокации", — говорится в сообщении.

Также предупредили, что в Украине было обнаружено несколько схем мошенничества под видом NRC, когда мошенники хотели завладеть данными банковских карт.

"Обратите внимание, что в Украине могут действовать мошеннические аккаунты, выдающие себя за NRC. Помните о защите своих данных и не передавайте их источникам, которым не доверяете. NRC никогда не будет просить данные вашей банковской карты или CCV-код. Пожалуйста, пользуйтесь только ссылкой как единственным источником информации о финансовой программе NRC", — отметили в гуманитарной организации.

Что еще стоит знать

Напомним, в ряде регионов Украины заработала новая программа помощи гражданам, пострадавшим от полномасштабного вторжения РФ. Став ее участником, можно получить до 33 тысяч гривен.

Также сообщалось, что некоторые украинцы могут получить пособие от государства в размере 100 тысяч гривен во время военного положения в стране. Рассчитывать на соответствующие выплаты могут только несколько категорий граждан.