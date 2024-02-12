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В Украине существенно повысили коммуналку — что подорожало больше всего

12 февраля 2024 07:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Тарифы в Украине — цены в коммунальных платежках выросли
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине за последний год стоимость услуг в коммунальных платежах существенно возросла. В январе этого года по сравнению с январем прошлого цены повысились на 12,8%.

Такие данные приводит Государственная служба статистики.

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По информации Госстата, подорожали практически все услуги. Больше всего цены подскочили на электрическую энергию — на 69,7%.

Речь идет об июньском повышении тарифа. Когда вырос до 2,64 грн за 1 кВт*ч вне зависимости от объемов потребления. До этого было:

  • при потреблении до 150 кВт*ч в месяц —1,44 грн;
  • при потреблении более 150 кВт*ч — 1,68 грн/кВт*ч.

Далее следует услуга по вывозу бытовых отходов. Она подорожала на 5%. Выросла цена на:

  • услугу по управлению многоквартирными домами — на 4,2% больше;
  • содержание и ремонт жилья — на 3,1% дороже.

Меньше всего цены выросли на услуги по водоснабжению — 0,8% и канализацию — на 0,7%.

Тарифы остались прежние

По данным статведомства, некоторые коммунальные услуги не изменились. Цены остаются прежними на:

  • природный газ;
  • горячую воду;
  • отопление.

 

тарифы
Источник: Госстат

Что еще стоит знать

Напомним, тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.

Ранее мы писали, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды. Пока его не планируют отменять, однако все может измениться только в 2025 году, то есть после отмены военного положения.

тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
цены

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