Тарифы в Украине — цены в коммунальных платежках выросли

В Украине существенно повысили коммуналку — что подорожало больше всего
В Украине за последний год стоимость услуг в коммунальных платежах существенно возросла. В январе этого года по сравнению с январем прошлого цены повысились на 12,8%.
Такие данные приводит Государственная служба статистики.
Как изменились цены на услуги ЖКХ
По информации Госстата, подорожали практически все услуги. Больше всего цены подскочили на электрическую энергию — на 69,7%.
Речь идет об июньском повышении тарифа. Когда вырос до 2,64 грн за 1 кВт*ч вне зависимости от объемов потребления. До этого было:
- при потреблении до 150 кВт*ч в месяц —1,44 грн;
- при потреблении более 150 кВт*ч — 1,68 грн/кВт*ч.
Далее следует услуга по вывозу бытовых отходов. Она подорожала на 5%. Выросла цена на:
- услугу по управлению многоквартирными домами — на 4,2% больше;
- содержание и ремонт жилья — на 3,1% дороже.
Меньше всего цены выросли на услуги по водоснабжению — 0,8% и канализацию — на 0,7%.
Тарифы остались прежние
По данным статведомства, некоторые коммунальные услуги не изменились. Цены остаются прежними на:
- природный газ;
- горячую воду;
- отопление.
Что еще стоит знать
Напомним, тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.
Ранее мы писали, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды. Пока его не планируют отменять, однако все может измениться только в 2025 году, то есть после отмены военного положения.
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