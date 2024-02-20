Долги в Украине — кому хотят запретить отключать услуги ЖКХ

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Верховную Раду внесли проект закона, предусматривающий введение моратория на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг для некоторых бытовых потребителей. В списке — наиболее уязвимые категории граждан.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Подробнее об инициативе

Речь идет о законопроекте № 11015 "О внесении изменений в Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" относительно установления запрета начисления, взыскания штрафов и прекращения предоставления жилищно-коммунальных услуг для социально уязвимых категорий лиц в период действия военного положения".

Документ устанавливает запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг при их неоплате или неполной оплате.

В частности, законопроект предусматривает поддержку таких уязвимых категорий граждан:

лиц с инвалидностью;

неработающих граждане, получающих пенсию по возрасту;

малообеспеченные семьи;

многодетные семьи.

Запрет на начисление, взыскание штрафов и прекращение предоставления коммунальных услуг вышеуказанным категориям граждан хотят установить до прекращения или отмены военного положения в стране.

Источник: ВРУ

Отмена моратория на наказание должников

В начале 2024 года правительство своим решением отменило мораторий на взыскание задолженности за услуги ЖКХ, возникшую с 24 февраля 2022 года. Теперь на сумму долга поставщики могут снова начислять пеню, а в случае последующей неуплаты — прекращать обслуживание клиентов.

Только за одну электроэнергию общая сумма задолженности населения составляет 20 млрд гривен. Хуже всего платят за коммуналку в Киеве (долг составляет около 1 млрд грн) и в Черновицкой области (более 1 млрд грн).

Энергокомпании в феврале начали выключать услуги должникам. Самыми первыми отключения коснулись тех, у кого самые больше суммы долга.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские потребители с 1 марта 2024 года будут платить за электрическую энергию 2,64 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Несмотря на ажиотаж вокруг возможного повышения тарифа на электричество стоимость останется неизменной.

Также мы сообщали, что тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.