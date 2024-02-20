Долги в Украине — кому хотят запретить отключать услуги ЖКХ

В Украине запретят отключение услуг ЖКХ из-за долгов — кто в списке
В Верховную Раду внесли проект закона, предусматривающий введение моратория на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг для некоторых бытовых потребителей. В списке — наиболее уязвимые категории граждан.
Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.
Подробнее об инициативе
Речь идет о законопроекте № 11015 "О внесении изменений в Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" относительно установления запрета начисления, взыскания штрафов и прекращения предоставления жилищно-коммунальных услуг для социально уязвимых категорий лиц в период действия военного положения".
Документ устанавливает запрет на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг при их неоплате или неполной оплате.
В частности, законопроект предусматривает поддержку таких уязвимых категорий граждан:
- лиц с инвалидностью;
- неработающих граждане, получающих пенсию по возрасту;
- малообеспеченные семьи;
- многодетные семьи.
Запрет на начисление, взыскание штрафов и прекращение предоставления коммунальных услуг вышеуказанным категориям граждан хотят установить до прекращения или отмены военного положения в стране.
Отмена моратория на наказание должников
В начале 2024 года правительство своим решением отменило мораторий на взыскание задолженности за услуги ЖКХ, возникшую с 24 февраля 2022 года. Теперь на сумму долга поставщики могут снова начислять пеню, а в случае последующей неуплаты — прекращать обслуживание клиентов.
Только за одну электроэнергию общая сумма задолженности населения составляет 20 млрд гривен. Хуже всего платят за коммуналку в Киеве (долг составляет около 1 млрд грн) и в Черновицкой области (более 1 млрд грн).
Энергокомпании в феврале начали выключать услуги должникам. Самыми первыми отключения коснулись тех, у кого самые больше суммы долга.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские потребители с 1 марта 2024 года будут платить за электрическую энергию 2,64 грн/кВт-ч независимо от объема потребления. Несмотря на ажиотаж вокруг возможного повышения тарифа на электричество стоимость останется неизменной.
Также мы сообщали, что тарифы на воду в ряде городов могут вырасти с апреля 2024 года. В частности, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обнародовала ожидаемый уровень роста тарифа для столицы Украины.
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