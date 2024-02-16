Курс доллара — известно, когда банки пересмотрят цены на валюту

Банковская касса. Фото: Unsplush

В ближайшую неделю на украинском наличном возможны изменения курса доллара. Американская валюта может как подскочить, так и "просесть" по сравнению с нынешним курсом в банках, который составляет 37,7/38,25 грн (покупка/продажа).

Об этом говорится в прогнозе руководителя департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесного.

Колебания курса на валютном рынке

Так, американская валюта может как подскочить до 39 грн/долл, так и просесть до 37,8 грн/долл. В основном, подвижность курсов будет обусловлена соотношением спроса и предложения.

"Следующая неделя на валютном рынке почти ничем не будет отличаться от нескольких предыдущих: курсовая ситуация будет достаточно динамичной, но не грозит основным трендам", — отметил эксперт.

Ситуация на наличном рынке в процессе курсообразования будет традиционно зависеть от курсов межбанка. Также на рынке сохранится конкуренция между финучреждениями и обменными пунктами за продавцов валюты, поэтому разница между курсами покупки будет оставаться минимальной.

"На наличном рынке разница между курсами купли и продажи, как и текущие курсовые изменения, будут в пределах 30-50 копеек в коммерческих банках и до 1 гривны в обменных пунктах. Курсовые колебания на наличном рынке будут в пределах коридора 37,8-39 грн /долл. и 41-43 грн/евро", — предполагает он.

Более глобально на курс доллара в стране в дальнейшем будут влиять следующие факторы:

сроки получения финансовой помощи от партнеров Украины;

состояние развития экономики;

развитие экспорта/импорта;

общественные настроения.

"На фоне мешка накопившихся и не решенных проблем сверхважной задачей для власти станет сохранение эмоциональной устойчивости общества, преодоление внутренних споров и предотвращение каких-либо ажиотажных проявлений. Кроме того, не исключаем негативное влияние на общественность причиненного вреда от действий агрессора", — отметил Тарас Лесной.

Какой сейчас курс доллара

После серьезного подорожания 14 февраля уровень официальных курсов иностранных валют снова упал. Национальный банк Украины (НБУ) установил следующие уровни:

доллар — 37,94 грн (-0,23);

евро — 40,77 грн (-0,09).

По информации портала Kurs, на наличном рынке валюта после роста на День влюбленных снова резко подешевела. Доллар покупают по 37,70 грн (-0,27), а продают — по 38,25 грн (-0,27). Евро стоит в покупке — 40,58 грн (-0,21), в продаже — 41,39 грн (-0,18).

Что еще стоит знать

Напомним, Нацбанк разработал стратегию валютной либерализации, а также курсовую гибкость по требованию Международного валютного фонда (МВФ). Теперь стратегию должны согласовать с фондом.

Также мы писали, что в государственном ПриватБанке во время войны операции по покупке иностранной валюты у клиентов производятся без ограничения. Однако есть определенные лимиты, по которым нужно предоставить документы.