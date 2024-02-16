Курс долара — відомо, коли банки переглянуть ціни на валюту

Банківська каса. Фото: Unsplush

Найближчого тижня на українському готівковому можливі зміни курсу долара. Американська валюта може як підскочити, так і "просісти" порівняно до нинішнього курсу у банках, який становить 37,7/38,25 грн (купівля/продаж).

Про це йдеться у прогнозі керівника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лісового.

Коливання курсу на валютному ринку

Так, американська валюта може як підскочити до 39 грн/дол, так і "просісти" до 37,8 грн/дол. В основному рухливість курсів буде зумовлена співвідношенням попиту та пропозиції.

"Наступний тиждень на валютному ринку майже нічим не відрізнятиметься від кількох попередніх: курсова ситуація буде досить динамічною, але не загрожує основним трендам", — зауважив експерт.

Ситуація на готівковому ринку у процесі курсоутворення традиційно залежатиме від курсів міжбанку. Також на ринку збережеться конкуренція між фінустановами та обмінними пунктами за продавців валюти, через це різниця між курсами купівлі залишатиметься мінімальна.

"На готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу, як і поточні курсові зміни, будуть у межах 30-50 копійок у комерційних банках і до 1 гривні в обмінних пунктах. Курсові коливання на готівковому ринку будуть у межах коридору 37,8-39 грн/дол. та 41-43 грн/євро", — припускає він.

Більш глобально на курс долара в країні надалі впливатимуть такі фактори:

терміни отримання фінансової допомоги від партнерів України

стан розвитку економіки;

розвиток експорту/імпорту;

суспільні настрої.

"На тлі мішка проблем, що накопичилися і не вирішені, надважливим завданням для влади стане збереження емоційної стійкості суспільства, подолання внутрішніх суперечок і запобігання будь-яким ажіотажним проявам. Крім того, не виключаємо негативний вплив на громадськість заподіяної шкоди від дій агресора", — наголосив Тарас Лісовий.

Який зараз курс долара

Після серйозного подорожчання 14 лютого, рівень офіційних курсів іноземних валют знову впав. Національний банк України (НБУ) встановив такі рівні:

долар — 37,94 грн (-0,23);

євро — 40,77 грн (-0,09).

За інформацією порталу Kurs, на готівковому ринку валюта після зростання на День закоханих знову різко подешевшала. Долар купують за 37,70 грн (-0,27), а продають — за 38,25 грн (-0,27). Євро коштує у купівлі — 40,58 грн (-0,21), у продажу — 41,39 грн (-0,18).

Що ще варто знати

Нагадаємо, Нацбанк розробив стратегію валютної лібералізації, а також курсової гнучкості на вимогу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Тепер стратегію мають погодити з фондом.

Також ми писали, що у державному ПриватБанку під час війни операції з купівлі іноземної валюти в клієнтів здійснюються без обмеження. Однак є певні ліміти, за яких потрібно надати документи.