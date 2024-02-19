Курс валют 19 февраля — в банках выросли цены на доллар и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских финучреждениях и обменных пунктах в начале новой недели продолжает активно расти. В Национальном банке Украины (НБУ) также утвердили официальный курс на более высоком уровне.

Такие сведения обнародованы на сайте Центробанка и мониторинговых порталах.

Курс доллара, евро и злотого

По данным НБУ, утвержден такой уровень официальных курсов иностранных валют:

доллар — 37,97 грн (+0,03);

евро — 40,89 грн (+0,12);

злотый — 9,42 грн (+0,04).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, валюта после снижения в конце прошлой недели снова дорожает на наличном рынке. Доллар стоит в покупке 37,82 грн (+0,04), в продаже — 38,40 грн (+0,08). Евро покупают за 40,72 грн (+0,09), продают — за 41,55 грн (+0,13).

В государственном ПриватБанке курс в покупке вырос до 37,80 грн (+0,10), в продаже — до 38,40 грн (+0,10). ОТП Банк повысил курс до 37,80 грн (+0,10) в покупке, до 38,30 грн (+0,10) — в продаже. В Ощадбанке не меняли курс в покупке и продаже — 37,80 грн и 38,50 грн соответственно.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменниках валюта снова изменила курс на подорожание. Доллар покупают за 38,27 грн (+0,27), продают по 38,45 грн (+0,30). Евровалюта в покупке стоит 41,35 грн (+0,25), в продаже — 41,60 35 грн (+0,25).

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Напомним, Национальный банк внес предложения по модификации правил ведения кредитных историй граждан Украины. Основные аспекты этих предложений включают усиление прав заемщиков, обеспечение исключительно целевого использования их личной информации, а также усовершенствование обмена данными между различными кредитными учреждениями, включая зарубежные.