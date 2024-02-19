Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Валюта в Украине взяла курс на подорожание — сколько стоит arrow

Валюта в Украине взяла курс на подорожание — сколько стоит

19 февраля 2024 09:00
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 19 февраля — в банках выросли цены на доллар и евро
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в украинских финучреждениях и обменных пунктах в начале новой недели продолжает активно расти. В Национальном банке Украины (НБУ) также утвердили официальный курс на более высоком уровне.

Такие сведения обнародованы на сайте Центробанка и мониторинговых порталах.

Курс доллара, евро и злотого

По данным НБУ, утвержден такой уровень официальных курсов иностранных валют:

  • доллар — 37,97 грн (+0,03);
  • евро — 40,89 грн (+0,12);
  • злотый — 9,42 грн (+0,04).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, валюта после снижения в конце прошлой недели снова дорожает на наличном рынке. Доллар стоит в покупке 37,82 грн (+0,04), в продаже — 38,40 грн (+0,08). Евро покупают за 40,72 грн (+0,09), продают — за 41,55 грн (+0,13).

В государственном ПриватБанке курс в покупке вырос до 37,80 грн (+0,10), в продаже — до 38,40 грн (+0,10). ОТП Банк повысил курс до 37,80 грн (+0,10) в покупке, до 38,30 грн (+0,10) — в продаже. В Ощадбанке не меняли курс в покупке и продаже — 37,80 грн и 38,50 грн соответственно.

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным сайта Minfin, в обменниках валюта снова изменила курс на подорожание. Доллар покупают за 38,27 грн (+0,27), продают по 38,45 грн (+0,30). Евровалюта в покупке стоит 41,35 грн (+0,25), в продаже — 41,60 35 грн (+0,25).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Национальный банк внес предложения по модификации правил ведения кредитных историй граждан Украины. Основные аспекты этих предложений включают усиление прав заемщиков, обеспечение исключительно целевого использования их личной информации, а также усовершенствование обмена данными между различными кредитными учреждениями, включая зарубежные.

НБУ
курс валют
ПриватБанк
курс доллара
курс евро
доллар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме