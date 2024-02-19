Курс валют 19 лютого — у банках зросли ціни на долар та євро

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських фінустановах та обмінних пунктах на початку нового тижня продовжує активно зростати. У Національному банку України (НБУ) також затвердили офіційний курс на дещо вищому рівні.

Такі відомості оприлюднено на сайті Центробанку та моніторингових порталах.

Курс долара, євро та злотого

За даними НБУ, затверджено такий рівень офіційних курсів іноземних валют:

долар — 37,97 грн (+0,03);

євро — 40,89 грн (+0,12);

злотий — 9,42 грн (+0,04).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, валюта після зниження наприкінці минулого тижня знову дорожчає на готівковому ринку. Долар коштує у купівлі 37,82 грн (+0,04), у продажу — 38,40 грн (+0,08). Євро купують за 40,72 грн (+0,09), продають — за 41,55 грн (+0,13).

У державному ПриватБанку курс у купівлі зріс до 37,80 грн (+0,10), у продажу — до 38,40 грн (+0,10). ОТП Банк підвищив курс до 37,80 грн (+0,10) у купівлі, до 38,30 грн (+0,10) — у продажу. В Ощадбанку не змінювали курс під час купівлі та продажу — 37,80 грн та 38,50 грн відповідно.

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними сайту Minfin, в обмінниках валюта знову змінила курс на подорожчання. Долар купують за 38,27 грн (+0,27), продають за 38,45 грн (+0,30). Євровалюта у купівлі коштує 41,35 грн (+0,25), у продажу — 41,60 35 грн (+0,25).

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Нагадаємо, Національний банк вніс пропозиції щодо модифікації правил ведення кредитних історій громадян України. Основні аспекти цих пропозицій включають посилення прав позичальників, забезпечення виключно цільового використання їхньої особистої інформації, а також удосконалення обміну даними між різними кредитними установами, включаючи закордонні.