Счета за электричество в июле — как отразится отключение света

Отключение света в Украине — как скажется на суммах в платежках в июле
В июле 2024 года украинцам, скорее всего, придется заплатить за электроэнергию такую же сумму, которая была до повышения тарифа. Эксперты прогнозируют, что так на счета в платежках повлияют отключения света.
Об этом рассказал директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, пишет издание "РБК-Украина".
Как отключение электричества скажется на счетах
По словам Рябцева, объемы потребления электроэнергии варьируются у каждого отдельного потребителя.
"У моих знакомых в прошлом месяце объемы потребления были вдвое меньше, чем раньше. У некоторых может быть другая ситуация. Она не одинакова для всех потребителей", — рассказал он.
Как отмечает эксперт, у среднестатистического пользователя отсутствует электроснабжение около 12 часов в сутки, учитывая это, объемы потребления ресурса существенно сокращаются, что, соответственно, найдет отражение в коммунальных квитанциях.
"По суммам в платежках, думаю, в результате они будут примерно такими же, как были до повышения цен", — спрогнозировал он.
Рябцев добавил, что ограничения энергоснабжения в определенной степени принесли пользу украинцам, вызвав "вынужденную экономию".
Как изменился тариф на свет
В июле в Украине за свет придется платить почти на 64% больше, ведь с первого июня действует новая цена на электроэнергию для населения.
Если раньше единый тариф составлял 2,64 грн/кВт-ч с НДС, то сейчас — 4,32 грн/кВт-ч. В Министерстве энергетики прогнозировали, что в среднем размер платежки вырастет на 285 грн. Новый тариф будет действовать до конца апреля 2025 года.
В Минэнергетики сообщили, что средства от повышения тарифа будут направлены на ремонты и восстановление генерации, что позволит максимально подготовить страну к зиме.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы смогут самостоятельно снабжать себя электроэнергией. Правительство представило мероприятия, направленные на стимулирование развития альтернативных источников энергии и переход домохозяйств на альтернативные источники энергопотребления.
Ранее мы писали, что жителям украинских городов прогнозируют сложный зимний период. Из-за морозов многоквартирные дома могут остаться без водоснабжения и отопления.
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