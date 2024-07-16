Счета за электричество в июле — как отразится отключение света

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле 2024 года украинцам, скорее всего, придется заплатить за электроэнергию такую же сумму, которая была до повышения тарифа. Эксперты прогнозируют, что так на счета в платежках повлияют отключения света.

Об этом рассказал директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, пишет издание "РБК-Украина".

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По словам Рябцева, объемы потребления электроэнергии варьируются у каждого отдельного потребителя.

"У моих знакомых в прошлом месяце объемы потребления были вдвое меньше, чем раньше. У некоторых может быть другая ситуация. Она не одинакова для всех потребителей", — рассказал он.

Как отмечает эксперт, у среднестатистического пользователя отсутствует электроснабжение около 12 часов в сутки, учитывая это, объемы потребления ресурса существенно сокращаются, что, соответственно, найдет отражение в коммунальных квитанциях.

"По суммам в платежках, думаю, в результате они будут примерно такими же, как были до повышения цен", — спрогнозировал он.

Рябцев добавил, что ограничения энергоснабжения в определенной степени принесли пользу украинцам, вызвав "вынужденную экономию".

Как изменился тариф на свет

В июле в Украине за свет придется платить почти на 64% больше, ведь с первого июня действует новая цена на электроэнергию для населения.

Если раньше единый тариф составлял 2,64 грн/кВт-ч с НДС, то сейчас — 4,32 грн/кВт-ч. В Министерстве энергетики прогнозировали, что в среднем размер платежки вырастет на 285 грн. Новый тариф будет действовать до конца апреля 2025 года.

В Минэнергетики сообщили, что средства от повышения тарифа будут направлены на ремонты и восстановление генерации, что позволит максимально подготовить страну к зиме.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы смогут самостоятельно снабжать себя электроэнергией. Правительство представило мероприятия, направленные на стимулирование развития альтернативных источников энергии и переход домохозяйств на альтернативные источники энергопотребления.

Ранее мы писали, что жителям украинских городов прогнозируют сложный зимний период. Из-за морозов многоквартирные дома могут остаться без водоснабжения и отопления.