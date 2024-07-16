Рахунки за електрику в липні — як позначиться відключення світла

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У липні 2024 року українцям, найбільш ймовірно, доведеться заплатити за електроенергію таку ж суму, яка була до підвищення тарифу. Експерти прогнозують, що так на рахунки у платіжках вплинуть відключення світла.

Про це розповів директор спеціальних проєктів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев, пише видання "РБК-Україна".

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За словами Рябцева, обсяги споживання електричної енергії варіюються у кожного окремого споживача.

"У моїх знайомих минулого місяця обсяги споживання були вдвічі меншими, ніж раніше. У деяких може бути інша ситуація. Вона не однакова для всіх споживачів", — розповів він.

Як зазначає експерт, у середньостатистичного користувача відсутнє електропостачання близько 12 годин щодоби, з огляду на це, обсяги споживання ресурсу суттєво скорочуються, що, відповідно, знайде відображення у комунальних квитанціях.

"Щодо сум у платіжках, думаю, у результаті вони будуть приблизно такими ж, як були до підвищення цін", — спрогнозував він.

Рябцев додав, що обмеження енергопостачання певною мірою принесли користь українцям, спричинивши "вимушену економію".

Як змінився тариф на світло

У липні в Україні за світло доведеться платити майже на 64% більше, адже з 1 червня діє нова ціна на електроенергію для населення.

Якщо раніше єдиний тариф становив 2,64 грн/кВт-год із ПДВ, то зараз — 4,32 грн/кВт-год. У Міністерстві енергетики прогнозували, що у середньому розмір платіжки зросте на 285 грн. Новий тариф буде чинний до кінця квітня 2025 року.

У Міненергетики повідомили, що кошти з підвищення тарифу спрямують на ремонти та відновлення генерації, що дозволить максимально підготувати країну до зими.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці зможуть самостійно забезпечувати себе електроенергією. Уряд презентував заходи, спрямовані на стимулювання розвитку альтернативних джерел енергії та перехід домогосподарств на альтернативні джерела енергоспоживання.

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