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Выплаты ВПЛ — как изменится помощь переселенцам с 1 марта

21 февраля 2024 22:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь ВПЛ — как и кому будут выплачивать деньги с 1 марта
Деньги в руках. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

С 1 марта этого года помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут начислять по-новому. На выплаты смогут претендовать только наиболее уязвимые категории граждан.

О новых критериях рассказали юристы, сообщает "Суспільне".

Что изменится в выплатах для ВПЛ с 1 марта

В начале года правительство решило изменить общий принцип выплаты помощи переселенцам. Как прописано в новом постановлении №709, с марта для расчета будут брать общий доход всех членов такой семьи.

В начале весны автоматически продлят начисление выплат лишь некоторым категориям граждан. В этом списке:

  • люди с инвалидностью первой или второй группы;
  • дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • тяжелобольные дети;
  • сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • родители-воспитатели и приемные родители;
  • пенсионеры, имеющие пенсию менее 9,44 тыс. гривен.

Доходы семей ВПЛ для продления выплат

Остальные семьи из числа переселенцев будут иметь право на социальную помощь, если доход будет меньше 9,44 тыс. гривен на человека и в случае, если в составе семьи есть неработающий человек, а также:

  • есть дети до 14 лет, или трое и более детей до 18 лет, а семья проживает в зоне боевых действий;
  • семья проживает на относительно безопасной территории и ухаживает за ребенком, который учится дистанционно частично/полностью, потому что нет мест в саду или школе;
  • состоят на учете в центре занятости и есть ребенок, который посещает заведения дошкольного образования/общего среднего/профессионального или высшего образования;
  • необходим уход за человеком с первой группой инвалидности или с первой/второй группой инвалидности, связанной с психическим расстройством;
  • необходим уход за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет или ребенком, больным тяжелыми перинатальными поражениями, необходим уход за человеком старше 80 лет.
  • в течение последних шести месяцев открыли ФЛП, получили грант на собственный бизнес и имеют ребенка в возрасте до 14 лет.

"При решении — продолжать ли выплаты переселенцам — будут рассматривать доход всей семьи и ее финансовую платежеспособность", — подчеркнули юристы.

Что еще стоит знать

Напомним, в феврале 2024 года для части граждан Украины стала доступна дополнительная помощь. Теперь несколько сотен гривен в месяц могут получить некоторые лица с инвалидностью от Всемирной продовольственной программы ООН.

Также мы писали, что часть граждан Украины имеет право на новое единовременное пособие от Cash For Refugees. Деньги могут получить некоторые жители Харьковской области.

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