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Виплати ВПО — як зміниться допомога переселенцям з 1 березня

21 лютого 2024 22:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога ВПО — як і кому виплачуватимуть гроші з 1 березня
Гроші у руках. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

З 1 березня цього року допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО) будуть нараховувати по-новому. На виплати зможуть претендувати тільки найбільш вразливі категорії громадян.

Про нові критерії розповіли юристи, повідомляє "Суспільне".

Що зміниться у виплатах для ВПО з 1 березня

На початку року уряд вирішив змінити загальний принцип виплати допомоги переселенцям. Як прописано у новій постанові № 709, з березня для розрахунку братимуть загальний дохід всіх членів такої родини.

На початку весни автоматично продовжать нарахування виплат лише деяким категоріям громадян. У цьому списку:

  • люди з інвалідністю першої чи другої групи;
  • діти з інвалідністю віком до 18 років;
  • тяжкохворі діти;
  • сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
  • батьки-вихователі та прийомні батьки;
  • пенсіонери, які мають пенсію меншу за 9,44 тис. гривень.

Доходи родин ВПО для продовження виплат

Решта родин з числа переселенців матимуть право на соціальну допомогу, якщо дохід буде менший 9,44 тис. гривень на особу та в разі, коли у складі сім'ї є людина, яка не працює, а також:

  • є діти віком до 14 років, або троє і більше дітей до 18 років, а родина проживає в зоні бойових дій;
  • родина проживає на відносно безпечній території та доглядає за дитиною, яка навчається дистанційно частково/повністю, бо немає місць у садку чи школі;
  • стоять на обліку у центрі зайнятості та є дитина, яка відвідує заклади дошкільної освіти/загальної середньої/професійної чи вищої освіти;
  • необхідний догляд за людиною з першою групою інвалідності, або з першою чи другою групою інвалідності, пов'язаною із психічним розладом;
  • необхідний догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, чи дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження, необхідний догляд за людиною, якій більше 80 років.
  • упродовж останніх шести місяців відкрили ФОП, отримали грант на власний бізнес і мають дитину віком до 14 років.  

"При рішенні — чи продовжувати виплати переселенцям — розглядатимуть дохід всієї родини і її фінансову платоспроможність", — наголосили юристи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у лютому 2024 року для частини громадян України стала доступна додаткова допомога. Тепер кількасот гривень на місяць можуть отримати деякі особи з інвалідністю від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Також ми писали, що частина громадян України має право на нову одноразову грошову допомогу від Cash For Refugees. Гроші зможуть отримати деякі жителі Харківської області.

виплати
переселенці
зміни
ВПО
гроші

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