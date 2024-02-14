Выплаты ВПЛ после 1 марта — категории переселенцев, которые должны подать документы

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В январе 2024 года правительство продлило выплаты для всех внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 1 марта. После этой даты некоторым категориям лиц автоматически продлят на полгода, однако есть категории лиц, которым необходимо обратиться в органы соцзащиты населения лично.

Об этом говорится на странице "Юридического советчика для ВПЛ" в соцсети Facebook.

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Категории переселенцев, которые должны подать документы

Согласно законодательству, внутренне перемещенные лица должны получать:

2 тыс. грн — взрослые лица, изменившие место жительства;

3 тыс. грн — лица с инвалидностью и дети.

В 2024 году, учитывая дефицитный государственный бюджет, выплаты сократят уже с 1 марта. После этой даты продолжат выплаты ВПЛ некоторым уязвимым категориям лиц. Также отдельно по заявлению. Они делятся:

на тех, кому выплаты продлят по заявлению, поданному в собственных интересах (выплаты "на себя");

на тех, кому выплаты будут продлены на семью по заявлению одного из членов семьи.

Что касается первой категории, то согласно положениям п. 13-4 Порядка предоставления помощи на проживание переселенцам в редакции, которая вступит в силу с марта, на выплату пособия на второй полугодовой период на основании подачи заявления на назначение помощи, будут иметь право некоторые категории переселенцев. В частности, это может быть малолетний ребенок (до 14 лет), переехавший без сопровождения законного представителя.

Заявление в интересах ребенка могут подавать:

лица, которые находятся в родстве, если есть документ, подтверждающий соответствующие отношения с ребенком;

лица, которых родители или другие законные представители уполномочили сопровождать ребенка, если есть заявление;

лица, в семью которых временно устроили ребенка, оставшегося без родительской опеки, если есть копия приказа службы по делам детей о временном устройстве.

Также подавать заявление на продление помощи могут:

беременные женщины после 30-й недели беременности (27-й недели беременности — для женщин I-IV категорий лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС). Заявление нужно подавать лично. Факт нетрудоспособности должен подтверждаться информацией о номере записи в Реестре медицинских заключений в е-системе здравоохранения о сложившемся выводе о временной нетрудоспособности категории "Беременность и роды" или справкой лечебно-профилактического учреждения;

лица, утратившие трудоспособность, однако не имеющие права на пенсию или получающие социальную помощь. Заявление тоже нужно подавать лично. Выплаты продолжат при условии, что среднемесячный общий доход такого лица за последние три месяца не больше 9,4 тыс. гривен. Исключение для лиц с инвалидностью I и II группы (продолжат автоматически).

Помощь могут продлить непосредственно заявителю. Члены семей должны подавать заявление по отдельности.

Продлят выплаты по указанным выше основаниям всем ВПЛ, т.е.

тем, кто продолжал получать пособие после июльских изменений в порядке получения пособия (в частности, малолетние дети, прибывшие без сопровождения с 2022-го);

тем, кто начал получать пособие с 1 августа 2023 года;

тем, кто получил право на повторную выплату пособия через очередник перемещения.

Также продолжает действовать правило о соответствии "имущественным" критериям (покупка авто, иностранной валюты, жилья, наличие депозитов).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине стартовал прием заявок на материальную помощь от благотворительного фонда "Право на защиту". Речь идет о выплате 3,6 тыс. грн на три месяца.

Также мы рассказывали, что в Украине государство продолжает выплачивать социальную помощь родителям новорожденных даже во время войны. В 2024 году можно рассчитывать на 41,28 тыс. гривен, однако сумму обещают по возможности повысить.