Виплати ВПО після 1 березня — категорії переселенців, які мають подати документи

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

У січні 2024 року уряд продовжив виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 1 березня. Після цієї дати деяким категоріям осіб автоматично продовжать на пів року, однак є категорії осіб, яким необхідно звернутися до органів соцзахисту населення особисто.

Про це йдеться на сторінці "Юридичного порадника для ВПО" у соцмережі Facebook.

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Категорії переселенців, які мають подати документи

За законодавством, внутрішньо переміщені особи мають отримувати:

2 тис. грн — дорослі особи, які змінили місце проживання;

3 тис. грн — особи з інвалідністю та діти.

У 2024 році, з огляду на дефіцитний державний бюджет, виплати скоротять вже з 1 березня. Після цієї дати продовжать виплати ВПО деяким вразливим категоріям осіб. А також за окремою заявою, які поділяються:

на тих, кому виплати продовжать за заявою, поданою у власних інтересах (виплати "на себе");

на тих, кому виплати продовжать на родину за заявою одного з членів сімʼї.

Щодо першої категорії, то згідно з положеннями п. 13-4 Порядку надання допомоги на проживання переселенцям в редакції, яка набере чинності з березня, на виплату допомоги на другий піврічний період на підставі подання заяви на призначення допомоги, матимуть право деякі категорії переселенців. Зокрема, це може бути малолітня дитина (до 14 років), яка переїхала без супроводу законного представника.

Заяву в інтересах дитини можуть подавати:

особи, які перебувають у родинних відносинах, якщо є документ, що підтверджує відповідні відносини з дитиною;

особи, яких батьки чи інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, якщо є заява;

особи, до родини якої тимчасово влаштували дитину, яка залишилася без батьківського піклування, якщо є копія наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування.

Також подавати заяву на продовження допомоги можуть:

вагітні жінки після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності — для жінок I—IV категорій осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС). Заяву потрібно подавати особисто. Факт непрацездатності має підтверджуватися інформацією про номер запису в Реєстрі медичних висновків в е-системі охорони здоров’я про сформований висновок про тимчасову непрацездатність категорії "Вагітність та пологи" чи довідкою лікувально-профілактичного закладу;

особи, які втратили працездатність, проте не мають права на пенсію чи отримують соціальну допомогу. Заяву теж потрібно подавати особисто. Виплати продовжать за умови, що середньомісячний загальний дохід такої особи за останні три місяці не більший 9,4 тис. гривень. Виняток для осіб з інвалідністю І та ІІ групи (продовжать автоматично).

Допомогу можуть продовжити безпосередньо заявнику. Члени сімей повинні подавати заяву окремо.

Продовжать виплати за вказаними вище підставами всім ВПО, тобто:

тим, хто продовжував отримувати допомогу після липневих змін в порядку отримання допомоги (зокрема,малолітні діти, які прибули без супроводу з 2022-го);

тим, хто почав отримувати допомогу з 1 серпня 2023 року;

тим, хто отримав право на повторну виплату допомоги через черговк переміщення.

Також продовжує діяти правило про відповідність "майновим" критеріям (купівля авто, іноземної валюти, житла, наявність депозитів).

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні стартував прийом заявок на матеріальну допомогу від благодійного фонду "Право на захист". Йдеться про виплату у 3,6 тис. грн на три місяці.

Також ми розповідали, що в Україні держава продовжує виплачувати соціальну допомогу батькам новонароджених малят навіть під час війни. У 2024 році можна розраховувати на 41,28 тис. гривень, однак суму обіцяють за можливості підвищити.