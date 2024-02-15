Льготы на коммуналку — в ПФУ предупреждают об изменениях в 2024 году

Коммунальные платежки. Фото: Unsplush

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2024 году будут рассчитывать по-новому. Выросла величина дохода, дающая право на налоговую социальную льготу.

Об этом сообщили представители Пенсионного фонда.

Читайте также:

Льготы на коммуналку в 2024 году

Как отмечают специалисты, гражданам, пользующимся льготами в зависимости от доходов, в этом году помощь продолжат в автоматическом порядке.

В то же время, с января право на льготы по оплате услуг ЖКХ будут определять органы Пенсионного фонда в соответствии с доходами, которые получила семья льготника за период с июля по декабрь прошлого года.

Речь идет о скидке с долей 100%, 50% и 25% в зависимости от среднемесячного дохода. Они распространяются на:

твердое и редкое печное бытовое топливо;

сжиженный газ в денежной форме;

услуг ЖКХ.

Кто должен обратиться лично с заявлением

В ПФУ отмечают, что лично обращаться за помощью необходимо, если в семье льготника произошли изменения, касающиеся:

состава семьи;

места жительства;

перечня услуг, на которые назначены льготы.

Такое право предоставляется, если среднемесячный доход семьи льготника в расчете на одно лицо не больше величины дохода, что дает право на налоговую социальную льготу. В 2024 сумма повысилась до 4,24 тыс. гривен.

Кто имеет право на льготы

Претендовать на льготы могут следующие категории граждан:

лица, имеющие особые награды перед Родиной, члены семьи;

работники сферы культуры и пенсионеры-педагоги из сельской местности;

многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи;

супруга или супруг умерших лиц-участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;

семьи с детьми с инвалидностью;

участники войны и дети войны.

"В связи с тем, что квартальный отчет представляется страхователями в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала, необходимые сведения о доходе семьи льготника поступят в органы Фонда в феврале. После этого будет рассчитана льгота на новый период", — добавили в ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, власти Украины не планируют повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. На сегодняшний день нет никаких проектов решений.

Мы также писали о том, что коммунальные услуги для украинцев могут подорожать из-за отсутствия финансовой помощи от США. Украинские власти уже готовят план "Б" на случай, если американское правительство не разблокирует поддержку.