Льготы на коммуналку — в ПФУ предупреждают об изменениях в 2024 году

Скидки на коммуналку в 2024-м — правила предоставления льгот изменили
Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2024 году будут рассчитывать по-новому. Выросла величина дохода, дающая право на налоговую социальную льготу.
Об этом сообщили представители Пенсионного фонда.
Льготы на коммуналку в 2024 году
Как отмечают специалисты, гражданам, пользующимся льготами в зависимости от доходов, в этом году помощь продолжат в автоматическом порядке.
В то же время, с января право на льготы по оплате услуг ЖКХ будут определять органы Пенсионного фонда в соответствии с доходами, которые получила семья льготника за период с июля по декабрь прошлого года.
Речь идет о скидке с долей 100%, 50% и 25% в зависимости от среднемесячного дохода. Они распространяются на:
- твердое и редкое печное бытовое топливо;
- сжиженный газ в денежной форме;
- услуг ЖКХ.
Кто должен обратиться лично с заявлением
В ПФУ отмечают, что лично обращаться за помощью необходимо, если в семье льготника произошли изменения, касающиеся:
- состава семьи;
- места жительства;
- перечня услуг, на которые назначены льготы.
Такое право предоставляется, если среднемесячный доход семьи льготника в расчете на одно лицо не больше величины дохода, что дает право на налоговую социальную льготу. В 2024 сумма повысилась до 4,24 тыс. гривен.
Кто имеет право на льготы
Претендовать на льготы могут следующие категории граждан:
- лица, имеющие особые награды перед Родиной, члены семьи;
- работники сферы культуры и пенсионеры-педагоги из сельской местности;
- многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи;
- супруга или супруг умерших лиц-участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС;
- семьи с детьми с инвалидностью;
- участники войны и дети войны.
"В связи с тем, что квартальный отчет представляется страхователями в течение 40 календарных дней после окончания отчетного квартала, необходимые сведения о доходе семьи льготника поступят в органы Фонда в феврале. После этого будет рассчитана льгота на новый период", — добавили в ПФУ.
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