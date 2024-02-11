Цены на мясо и колбасу в Украине по состоянию на февраль 2024 года

Цены на продукты в 2024 году — на сколько в Украине подорожали мясо и колбаса в феврале
Вопреки сложной экономической ситуации в стране, вызванной российским вторжением, украинские ритейлеры продолжают достаточно успешно сохранять стабильность цен. Даже на второй год войны им удается предотвращать их значительное повышение. Однако нельзя утверждать, что стоимость пищевых продуктов в Украине остается неизменной. К сожалению, цены в магазинах все же постепенно растут, что негативно отражается на финансовом благосостоянии граждан.
Новини.LIVE проанализировали цены на мясо и мясные продукты в Украине в феврале и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.
Что происходит с ценами на продукты в Украине в феврале
Недавно ассоциация производителей молока предупредила о возможном повышении цен на молочные продукты в 2024 году. В начале января цены на большую часть молочной продукции из ассортимента уже выросли.
Как сообщил аналитик из Ассоциации Георгий Кухалейшвили, в начале этого года на полках украинских супермаркетов наблюдалась разнонаправленная динамика цен на молочную продукцию. Некоторые товары продолжали дорожать, в частности цены на кефир, сметану, йогурт в стаканах, сливочное масло "Крестьянское" от "Люстдорф" и сыры Украинский и Голландский выросли на 1%.
Наибольшее увеличение цен было зафиксировано на украинском сливочном масле с жирностью от 72,5 до 73%, кисломолочном сыре, а также сырах Гауда и Моцарелла – на 4%.
Однако цены на некоторые другие продукты снизились. К примеру, пастеризованное молоко с жирностью 2,5%, украинский сыр "Маасдам" и йогурт для питья потеряли в цене.
Эксперт прогнозирует возможное увеличение стоимости кисломолочной продукции в будущем из-за дефицита молока и сырья в Украине. Особенно это коснется цены на твердые и полужесткие сыры, а также сливочное масло.
Представители Ассоциации объясняют, что, несмотря на возвращение молочно-товарных ферм к объемам надоев, аналогичных довоенным в 2023 году, производственные мощности не смогли компенсировать резкого сокращения производства молока в украинских частных хозяйствах.
Фермерам становится сложнее производить молоко из-за ряда факторов, таких как рост тарифов на электроэнергию, увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, удорожание удобрений, ветеринарных препаратов и средств защиты растений, а также повышение цен на сельскохозяйственную технику и комплектующие.
Среднегодовая стоимость молока-сырья в Украине в 2023 году выросла на 14% по сравнению с 2022 годом, а цены на молочные продукты в супермаркетах поднялись на 10-15%.
Эксперты также предупреждают об увеличении цен на овощи из борщевого набора. По данным отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики, в последний месяц зимы ожидается повышение цен на капусту, морковь, картофель, свеклу и лук.
Прогнозируется, что цена на белокочанную капусту может вырасти на 4%, достигнув 16 гривен за килограмм. Стоимость свеклы может увеличиться на 3%, достигнув 18,5 гривны за килограмм.
Что касается других овощей, то прогнозируется следующее увеличение цен:
- морковь – до 16,5 гривны за килограмм (+6%);
- картофель – до 26 гривен за килограмм (+5%);
- лук – до 18,5 гривны за килограмм (+8%).
Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине
Для анализа изменения цен на мясо и мясные продукты в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минифин".
|Название продукта
|Цена в грн по состоянию на 1 декабря 2023
|Цена в грн по состоянию на 7 февраля 2024 года
|Разница цен
|Колбаса сырокопченая "Брауншвейская" 1 кг
|742,39
|695,80
|-6,2%
|Колбаса варено-копченая "салями" 1 кг
|247,64
|249,30
|+0,6%
|Колбаса вареная "лекарственная" 1 кг
|337,15
|324,65
|-3,7%
|Колбаса вареная "молочная" 400 гр
|117,96
|123,90
|+5%
|Бекон 1 кг
|407,60
|369,15
|-9,4%
|Буженина 1 кг
|496,93
|497,50
|+0,1%
|Говядина гуляш 1 кг
|252,70
|261,70
|+3,5%
|Говядина ребра 1 кг
|157,01
|157,95
|+0,5%
|Курятина бедро 1 кг
|116,70
|115,95
|-0,6%
|Куриная голень 1 кг
|81,39
|79,95
|-1,7%
|Курятина филе 1 кг
|158,14
|163,93
|+3,6%
|Свинина грудинка 1 кг
|186,12
|168,50
|-9,4%
|Свинина лопатка 1 кг
|183,17
|173,71
|-5,1%
|Свинина ошеек 1 кг
|244,52
|220,62
|-9,7%
|Свинина подбрюшина 1 кг
|187,99
|176,73
|-5,9%
|Свинина ребра 1 кг
|189,93
|187,20
|-1,4%
|Свинина шашлык 1 кг
|215,55
|207,42
|-3,7%
|Сало домашнее 1 кг
|245,44
|259,00
|+5,5%
|Сало соленое 1 кг
|251,18
|242,88
|-3,3%
Как видим, по сравнению с декабрем 2023 года в феврале 2024 года удешевление коснулось практически всех видов мясных продуктов. Только несколько позиций из списка выросли в цене: "молочная" колбаса (+5%), говядина (+3,5%), филе курятины (+3,6%) и домашнее сало (+5,5%).
Больше всего в феврале подешевел свиной ошеек. Цена на него по сравнению с декабрем 2023 года упала на 9,7%. Также следует отметить существенное снижение цен на бекон (-9,4%), свиную грудинку (-9,4%) и "брауншвейскую" колбасу (-6,2%).
Напомним, мы проанализировали цены на молочные продукты в Украине на январь 2024 года. После Нового года подорожание коснулось практически всех видов молочных продуктов.
Также мы рассказали о ценах на рыбу и морепродукты в Украине в феврале. В начале последнего месяца зимы стоимость рыбы и морепродуктов в большинстве своем упала.
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