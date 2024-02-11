Цены на мясо и колбасу в Украине по состоянию на февраль 2024 года

Мясной отдел в супермаркете. Фото: hitline.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Вопреки сложной экономической ситуации в стране, вызванной российским вторжением, украинские ритейлеры продолжают достаточно успешно сохранять стабильность цен. Даже на второй год войны им удается предотвращать их значительное повышение. Однако нельзя утверждать, что стоимость пищевых продуктов в Украине остается неизменной. К сожалению, цены в магазинах все же постепенно растут, что негативно отражается на финансовом благосостоянии граждан.

Новини.LIVE проанализировали цены на мясо и мясные продукты в Украине в феврале и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине в феврале

Недавно ассоциация производителей молока предупредила о возможном повышении цен на молочные продукты в 2024 году. В начале января цены на большую часть молочной продукции из ассортимента уже выросли.

Как сообщил аналитик из Ассоциации Георгий Кухалейшвили, в начале этого года на полках украинских супермаркетов наблюдалась разнонаправленная динамика цен на молочную продукцию. Некоторые товары продолжали дорожать, в частности цены на кефир, сметану, йогурт в стаканах, сливочное масло "Крестьянское" от "Люстдорф" и сыры Украинский и Голландский выросли на 1%.

Наибольшее увеличение цен было зафиксировано на украинском сливочном масле с жирностью от 72,5 до 73%, кисломолочном сыре, а также сырах Гауда и Моцарелла – на 4%.

Однако цены на некоторые другие продукты снизились. К примеру, пастеризованное молоко с жирностью 2,5%, украинский сыр "Маасдам" и йогурт для питья потеряли в цене.

Эксперт прогнозирует возможное увеличение стоимости кисломолочной продукции в будущем из-за дефицита молока и сырья в Украине. Особенно это коснется цены на твердые и полужесткие сыры, а также сливочное масло.

Представители Ассоциации объясняют, что, несмотря на возвращение молочно-товарных ферм к объемам надоев, аналогичных довоенным в 2023 году, производственные мощности не смогли компенсировать резкого сокращения производства молока в украинских частных хозяйствах.

Фермерам становится сложнее производить молоко из-за ряда факторов, таких как рост тарифов на электроэнергию, увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, удорожание удобрений, ветеринарных препаратов и средств защиты растений, а также повышение цен на сельскохозяйственную технику и комплектующие.

Среднегодовая стоимость молока-сырья в Украине в 2023 году выросла на 14% по сравнению с 2022 годом, а цены на молочные продукты в супермаркетах поднялись на 10-15%.

Эксперты также предупреждают об увеличении цен на овощи из борщевого набора. По данным отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики, в последний месяц зимы ожидается повышение цен на капусту, морковь, картофель, свеклу и лук.

Прогнозируется, что цена на белокочанную капусту может вырасти на 4%, достигнув 16 гривен за килограмм. Стоимость свеклы может увеличиться на 3%, достигнув 18,5 гривны за килограмм.

Что касается других овощей, то прогнозируется следующее увеличение цен:

морковь – до 16,5 гривны за килограмм (+6%);

картофель – до 26 гривен за килограмм (+5%);

лук – до 18,5 гривны за килограмм (+8%).

Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине

Для анализа изменения цен на мясо и мясные продукты в Украине мы использовали данные портала о финансах и инвестициях "Минифин".

Как изменились цены на мясо и мясные продукты в Украине. Инфографика

Сравнение цен на продукты в Украине (1 декабря 2023 — 7 февраля 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 декабря 2023 Цена в грн по состоянию на 7 февраля 2024 года Разница цен Колбаса сырокопченая "Брауншвейская" 1 кг 742,39 695,80 -6,2% Колбаса варено-копченая "салями" 1 кг 247,64 249,30 +0,6% Колбаса вареная "лекарственная" 1 кг 337,15 324,65 -3,7% Колбаса вареная "молочная" 400 гр 117,96 123,90 +5% Бекон 1 кг 407,60 369,15 -9,4% Буженина 1 кг 496,93 497,50 +0,1% Говядина гуляш 1 кг 252,70 261,70 +3,5% Говядина ребра 1 кг 157,01 157,95 +0,5% Курятина бедро 1 кг 116,70 115,95 -0,6% Куриная голень 1 кг 81,39 79,95 -1,7% Курятина филе 1 кг 158,14 163,93 +3,6% Свинина грудинка 1 кг 186,12 168,50 -9,4% Свинина лопатка 1 кг 183,17 173,71 -5,1% Свинина ошеек 1 кг 244,52 220,62 -9,7% Свинина подбрюшина 1 кг 187,99 176,73 -5,9% Свинина ребра 1 кг 189,93 187,20 -1,4% Свинина шашлык 1 кг 215,55 207,42 -3,7% Сало домашнее 1 кг 245,44 259,00 +5,5% Сало соленое 1 кг 251,18 242,88 -3,3%

Как видим, по сравнению с декабрем 2023 года в феврале 2024 года удешевление коснулось практически всех видов мясных продуктов. Только несколько позиций из списка выросли в цене: "молочная" колбаса (+5%), говядина (+3,5%), филе курятины (+3,6%) и домашнее сало (+5,5%).

Больше всего в феврале подешевел свиной ошеек. Цена на него по сравнению с декабрем 2023 года упала на 9,7%. Также следует отметить существенное снижение цен на бекон (-9,4%), свиную грудинку (-9,4%) и "брауншвейскую" колбасу (-6,2%).

Напомним, мы проанализировали цены на молочные продукты в Украине на январь 2024 года. После Нового года подорожание коснулось практически всех видов молочных продуктов.

Также мы рассказали о ценах на рыбу и морепродукты в Украине в феврале. В начале последнего месяца зимы стоимость рыбы и морепродуктов в большинстве своем упала.