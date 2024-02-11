Ціни на м'ясо та ковбасу в Україні станом на лютий 2024 року

Ціни на продукти у 2024 році — на скільки в Україні здорожчали м'ясо та ковбаса у лютому
Всупереч складній економічній ситуації в країні, що зумовлена російським вторгненням, українські рітейлери продовжують досить успішно зберігати стабільність цін. Навіть на другий рік війни їм вдається запобігати їх значному підвищенню. Проте, не можна стверджувати, що вартість харчових продуктів в Україні залишається незмінною. На жаль, ціни у магазинах все ж поступово зростають, що негативно позначається на фінансовому добробуті громадян.
Новини.LIVE проаналізували ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у лютому та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році.
Що відбувається з цінами на продукти в Україні у лютому
Нещодавно асоціація виробників молока попередила про можливе збільшення цін на молочні продукти у 2024 році. На початку січня ціни на більшість молочної продукції з асортименту вже зросли.
Як повідомив аналітик з Асоціації Георгій Кухалейшвілі, на початку поточного року на полицях українських супермаркетів спостерігалася різноспрямована динаміка цін на молочну продукцію. Деякі товари продовжували дорожчати, зокрема, ціни на кефір, сметану, йогурт у склянках, вершкове масло "Селянське" від "Люстдорф" та сири Український та Голландський зросли на 1%.
Найбільше збільшення цін було зафіксовано на українській вершковій олії з жирністю від 72,5% до 73%, кисломолочному сирі, а також сирах Гауда та Моцарелла – на 4%.
Проте ціни на деякі інші продукти знизилися. Наприклад, пастеризоване молоко із жирністю 2,5%, український сир "Маасдам" та йогурт для пиття втратили в ціні.
Експерт прогнозує можливе збільшення вартості кисломолочної продукції в майбутньому через дефіцит молока та сировини в Україні. Особливо це торкнеться ціни на тверді та напівтверді сири, а також вершкове масло.
Представники Асоціації пояснюють, що попри повернення молочно-товарних ферм до обсягів надоїв, аналогічних довоєнним у 2023 році, виробничі потужності не змогли компенсувати різкого скорочення виробництва молока в українських приватних господарствах.
Фермерам стає складніше виробляти молоко через низку факторів, таких як зростання тарифів на електроенергію, збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів, подорожчання добрив, ветеринарних препаратів та засобів захисту рослин, а також підвищення цін на сільськогосподарську техніку та комплектуючі.
Середньорічна вартість молока-сировини в Україні у 2023 році зросла на 14% порівняно з 2022 роком, а ціни на молочні продукти у супермаркетах піднялися на 10-15%.
Експерти також попереджають про збільшення цін на овочі з "борщового набору". За даними відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки, в останній місяць зими очікується підвищення цін на капусту, моркву, картоплю, буряк та цибулю.
Прогнозується, що ціна на білокачанну капусту може зрости на 4%, сягнувши 16 гривень за кілограм. Вартість буряків може збільшитись на 3%, досягнувши 18,5 гривні за кілограм.
Щодо інших овочів, прогнозується наступне збільшення цін:
- морква – до 16,5 гривні за кілограм (+6%);
- картопля – до 26 гривень за кілограм (+5%);
- цибуля - до 18,5 гривні за кілограм (+8%).
Як змінилися ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні
Для аналізу зміни цін на м'ясо та м'ясні продукти в Україні ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".
|Назва продукту
|Ціна у грн станом на 1 грудня 2023
|Ціна у грн станом на 7 лютого 2024 року
|Різниця цін
|Ковбаса сирокопчена "брауншвейська" 1 кг
|742,39
|695,80
|-6,2%
|Ковбаса варено-копчена "салямі" 1 кг
|247,64
|249,30
|+0,6%
|Ковбаса варена "лікарська" 1 кг
|337,15
|324,65
|-3,7%
|Ковбаса варена "молочна" 400 гр
|117,96
|123,90
|+5%
|Бекон 1 кг
|407,60
|369,15
|-9,4%
|Буженина 1 кг
|496,93
|497,50
|+0,1%
|Яловичина гуляш 1 кг
|252,70
|261,70
|+3,5%
|Яловичина ребра 1 кг
|157,01
|157,95
|+0,5%
|Курятина стегно 1 кг
|116,70
|115,95
|-0,6%
|Курятина гомілка 1 кг
|81,39
|79,95
|-1,7%
|Курятина філе 1 кг
|158,14
|163,93
|+3,6%
|Свинина грудинка 1 кг
|186,12
|168,50
|-9,4%
|Свинина лопатка 1 кг
|183,17
|173,71
|-5,1%
|Свинина ошийок 1 кг
|244,52
|220,62
|-9,7%
|Свинина підчеревина 1 кг
|187,99
|176,73
|-5,9%
|Свинина ребра 1 кг
|189,93
|187,20
|-1,4%
|Свинина шашлик 1 кг
|215,55
|207,42
|-3,7%
|Сало домашнє 1 кг
|245,44
|259,00
|+5,5%
|Сало солоне 1 кг
|251,18
|242,88
|-3,3%
Як бачимо, в порівнянні із груднем 2023 року у лютому 2024 року здешевшання торкнулося практично всіх видів м'ясних продуктів. Лише декілька позицій зі списку зросли в ціні, це: "молочна" ковбаса (+5%), яловичина (+3,5%), філе курятини (+3,6%) та домашнє сало (+5,5%).
Найбільше у лютому здешевшав свиний ошийок. Ціна на нього в порівнянні із груднем 2023 року впала на 9,7%. Також слід відзначити істотне зниження цін на бекон (-9,4%), свину грудинку (-9,4%) та "брауншвейську" ковбасу (-6,2%).
Нагадаємо, ми проаналізували ціни на молочні продукти в Україні станом на січень 2024 року. Після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів молочних продуктів.
Також ми розповіли про ціни на рибу та морепродукти в Україні у лютому. На початку останнього місяця зими вартість риби та морепродуктів здебільшого впала.
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