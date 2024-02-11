Ціни на м'ясо та ковбасу в Україні станом на лютий 2024 року

М'ясний відділ у супермаркеті. Фото: hitline.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Всупереч складній економічній ситуації в країні, що зумовлена російським вторгненням, українські рітейлери продовжують досить успішно зберігати стабільність цін. Навіть на другий рік війни їм вдається запобігати їх значному підвищенню. Проте, не можна стверджувати, що вартість харчових продуктів в Україні залишається незмінною. На жаль, ціни у магазинах все ж поступово зростають, що негативно позначається на фінансовому добробуті громадян.

Новини.LIVE проаналізували ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у лютому та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні у лютому

Нещодавно асоціація виробників молока попередила про можливе збільшення цін на молочні продукти у 2024 році. На початку січня ціни на більшість молочної продукції з асортименту вже зросли.

Як повідомив аналітик з Асоціації Георгій Кухалейшвілі, на початку поточного року на полицях українських супермаркетів спостерігалася різноспрямована динаміка цін на молочну продукцію. Деякі товари продовжували дорожчати, зокрема, ціни на кефір, сметану, йогурт у склянках, вершкове масло "Селянське" від "Люстдорф" та сири Український та Голландський зросли на 1%.

Найбільше збільшення цін було зафіксовано на українській вершковій олії з жирністю від 72,5% до 73%, кисломолочному сирі, а також сирах Гауда та Моцарелла – на 4%.

Проте ціни на деякі інші продукти знизилися. Наприклад, пастеризоване молоко із жирністю 2,5%, український сир "Маасдам" та йогурт для пиття втратили в ціні.

Експерт прогнозує можливе збільшення вартості кисломолочної продукції в майбутньому через дефіцит молока та сировини в Україні. Особливо це торкнеться ціни на тверді та напівтверді сири, а також вершкове масло.

Представники Асоціації пояснюють, що попри повернення молочно-товарних ферм до обсягів надоїв, аналогічних довоєнним у 2023 році, виробничі потужності не змогли компенсувати різкого скорочення виробництва молока в українських приватних господарствах.

Фермерам стає складніше виробляти молоко через низку факторів, таких як зростання тарифів на електроенергію, збільшення вартості паливно-мастильних матеріалів, подорожчання добрив, ветеринарних препаратів та засобів захисту рослин, а також підвищення цін на сільськогосподарську техніку та комплектуючі.

Середньорічна вартість молока-сировини в Україні у 2023 році зросла на 14% порівняно з 2022 роком, а ціни на молочні продукти у супермаркетах піднялися на 10-15%.

Експерти також попереджають про збільшення цін на овочі з "борщового набору". За даними відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки, в останній місяць зими очікується підвищення цін на капусту, моркву, картоплю, буряк та цибулю.

Прогнозується, що ціна на білокачанну капусту може зрости на 4%, сягнувши 16 гривень за кілограм. Вартість буряків може збільшитись на 3%, досягнувши 18,5 гривні за кілограм.

Щодо інших овочів, прогнозується наступне збільшення цін:

морква – до 16,5 гривні за кілограм (+6%);

картопля – до 26 гривень за кілограм (+5%);

цибуля - до 18,5 гривні за кілограм (+8%).

Як змінилися ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні

Для аналізу зміни цін на м'ясо та м'ясні продукти в Україні ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Як змінилися ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні. Інфографіка

Порівняння цін на продукти в Україні (1 грудня 2023 — 7 лютого 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 грудня 2023 Ціна у грн станом на 7 лютого 2024 року Різниця цін Ковбаса сирокопчена "брауншвейська" 1 кг 742,39 695,80 -6,2% Ковбаса варено-копчена "салямі" 1 кг 247,64 249,30 +0,6% Ковбаса варена "лікарська" 1 кг 337,15 324,65 -3,7% Ковбаса варена "молочна" 400 гр 117,96 123,90 +5% Бекон 1 кг 407,60 369,15 -9,4% Буженина 1 кг 496,93 497,50 +0,1% Яловичина гуляш 1 кг 252,70 261,70 +3,5% Яловичина ребра 1 кг 157,01 157,95 +0,5% Курятина стегно 1 кг 116,70 115,95 -0,6% Курятина гомілка 1 кг 81,39 79,95 -1,7% Курятина філе 1 кг 158,14 163,93 +3,6% Свинина грудинка 1 кг 186,12 168,50 -9,4% Свинина лопатка 1 кг 183,17 173,71 -5,1% Свинина ошийок 1 кг 244,52 220,62 -9,7% Свинина підчеревина 1 кг 187,99 176,73 -5,9% Свинина ребра 1 кг 189,93 187,20 -1,4% Свинина шашлик 1 кг 215,55 207,42 -3,7% Сало домашнє 1 кг 245,44 259,00 +5,5% Сало солоне 1 кг 251,18 242,88 -3,3%

Як бачимо, в порівнянні із груднем 2023 року у лютому 2024 року здешевшання торкнулося практично всіх видів м'ясних продуктів. Лише декілька позицій зі списку зросли в ціні, це: "молочна" ковбаса (+5%), яловичина (+3,5%), філе курятини (+3,6%) та домашнє сало (+5,5%).

Найбільше у лютому здешевшав свиний ошийок. Ціна на нього в порівнянні із груднем 2023 року впала на 9,7%. Також слід відзначити істотне зниження цін на бекон (-9,4%), свину грудинку (-9,4%) та "брауншвейську" ковбасу (-6,2%).

Нагадаємо, ми проаналізували ціни на молочні продукти в Україні станом на січень 2024 року. Після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів молочних продуктів.

Також ми розповіли про ціни на рибу та морепродукти в Україні у лютому. На початку останнього місяця зими вартість риби та морепродуктів здебільшого впала.